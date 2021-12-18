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https://arabic.sputniknews.com/20211218/درون-تركية-يمكنها-استخدام-الليزر-في-تدمير-الأهداف-المعادية-1054308376.html
"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية
"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية
كشف فريق من المتخصصين الأتراك عن طائرة مسيرة "درون" تم تسليحها بمدفع ليزر، بحسب مجلة أمريكية أشارت إلى أنها ستكون أول طائرة مسيرة من هذا النوع في العالم بحسب... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:57+0000
2021-12-18T14:57+0000
رصد عسكري
تركيا
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وقالت "ديفينس نيوز" إن الفريق التركي المكون من متخصصين في هذا المجال من القطاعين الخاص والعام ادعوا أنهم تمكنوا من تصنيع أول طائرة مسيرة في العالم مسلحة بمدفع ليزر.وتم عرض الطائرة المسيرة التي تحمل اسم "إرين" في مهرجان العلوم بمدينة قونية التركية يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية لتلك الطائرة المسيرة.وبحسب المجلة، فإن تلك الطائرة خضعت لاختبارات إطلاق النار بمدافع الليزر على أهداف متنوعة شملت أسلحة وذخائر لعدو مفترض على فترات مختلفة بدأت باستخدام مدفع الليزر لمدة 90 ثانية على هدف يبعد عنها 500 متر ولمدة 30 ثانية على هدف يبعد 300 متر ثم لمدة 10 ثوان على هدف يبعد عنها 100 متر.يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.
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رصد عسكري, تركيا

"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية

14:57 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / BIROL BEBEKالطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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كشف فريق من المتخصصين الأتراك عن طائرة مسيرة "درون" تم تسليحها بمدفع ليزر، بحسب مجلة أمريكية أشارت إلى أنها ستكون أول طائرة مسيرة من هذا النوع في العالم بحسب ما تم الإعلان عنه.
وقالت "ديفينس نيوز" إن الفريق التركي المكون من متخصصين في هذا المجال من القطاعين الخاص والعام ادعوا أنهم تمكنوا من تصنيع أول طائرة مسيرة في العالم مسلحة بمدفع ليزر.
وتم عرض الطائرة المسيرة التي تحمل اسم "إرين" في مهرجان العلوم بمدينة قونية التركية يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية لتلك الطائرة المسيرة.
وبحسب المجلة، فإن تلك الطائرة خضعت لاختبارات إطلاق النار بمدافع الليزر على أهداف متنوعة شملت أسلحة وذخائر لعدو مفترض على فترات مختلفة بدأت باستخدام مدفع الليزر لمدة 90 ثانية على هدف يبعد عنها 500 متر ولمدة 30 ثانية على هدف يبعد 300 متر ثم لمدة 10 ثوان على هدف يبعد عنها 100 متر.
يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.
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