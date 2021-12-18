"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية

وقالت "ديفينس نيوز" إن الفريق التركي المكون من متخصصين في هذا المجال من القطاعين الخاص والعام ادعوا أنهم تمكنوا من تصنيع أول طائرة مسيرة في العالم مسلحة بمدفع ليزر.وتم عرض الطائرة المسيرة التي تحمل اسم "إرين" في مهرجان العلوم بمدينة قونية التركية يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية لتلك الطائرة المسيرة.وبحسب المجلة، فإن تلك الطائرة خضعت لاختبارات إطلاق النار بمدافع الليزر على أهداف متنوعة شملت أسلحة وذخائر لعدو مفترض على فترات مختلفة بدأت باستخدام مدفع الليزر لمدة 90 ثانية على هدف يبعد عنها 500 متر ولمدة 30 ثانية على هدف يبعد 300 متر ثم لمدة 10 ثوان على هدف يبعد عنها 100 متر.يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.
وتم عرض الطائرة المسيرة التي تحمل اسم "إرين" في مهرجان العلوم بمدينة قونية التركية يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية لتلك الطائرة المسيرة.
وبحسب المجلة، فإن تلك الطائرة خضعت لاختبارات إطلاق النار بمدافع الليزر على أهداف متنوعة شملت أسلحة وذخائر لعدو مفترض على فترات مختلفة بدأت باستخدام مدفع الليزر لمدة 90 ثانية على هدف يبعد عنها 500 متر ولمدة 30 ثانية على هدف يبعد 300 متر ثم لمدة 10 ثوان على هدف يبعد عنها 100 متر.
يذكر أن تركيا تطور أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة منها "درونز" بيرقدار التي استخدمتها في العديد من المعارك خارج تركيا.