تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/دعوى-قضائية-تتهم-شرطة-منطقة-العاصمة-الأمريكية-بالاتجار-بالجنس-1054286354.html
دعوى قضائية تتهم شرطة منطقة العاصمة الأمريكية بالاتجار بالجنس
دعوى قضائية تتهم شرطة منطقة العاصمة الأمريكية بالاتجار بالجنس
اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T00:32+0000
2021-12-18T00:32+0000
الشرطة الأمريكية
الاتجار بالبشر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/43/1045604312_0:0:3367:1895_1920x0_80_0_0_9eefc5336705faf69e0b7fad51bac8dd.jpg
تقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم (جين دو) فقط، لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة في مقاطعة فيرفاكس بفرجينيا، بمن في ذلك رئيسه السابق إدوين روسلر، كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها لكنه سمح للضباط بالتقاعد بأجر كامل بدلا من أن يحاكمهم.ولم يرد روسلر على طلبات للتعليق، أُرسلت عبر حسابه على لينكد.إن أو بريده الإلكتروني.وقال متحدث باسم مركز شرطة مقاطعة فيرفاكس في منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن دي.سي، إن المركز يدبر شؤونا أخرى وليس لديه أي تعليق الآن على الدعوى.ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالضابطين المتهمين بالاعتداء الجنسي، بينما لم يرد المتهمون باعتراض التحقيق على طلب التعليق الذي أرسل عبر حساباتهم على لينكد.إن.وجاء في صحيفة الدعوى، أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط ارتكبوها بعد أن عثر عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/43/1045604312_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_67b37cc05f9e60c7fdade0f7fa84aa8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الشرطة الأمريكية, الاتجار بالبشر

دعوى قضائية تتهم شرطة منطقة العاصمة الأمريكية بالاتجار بالجنس

00:32 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / Frederic J. Brownاحتجاجات "جورج فلويد" - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020
احتجاجات جورج فلويد - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
تابعنا عبر
اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة دعوى أقيمت ليل الخميس.
تقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم (جين دو) فقط، لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة في مقاطعة فيرفاكس بفرجينيا، بمن في ذلك رئيسه السابق إدوين روسلر، كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها لكنه سمح للضباط بالتقاعد بأجر كامل بدلا من أن يحاكمهم.
ولم يرد روسلر على طلبات للتعليق، أُرسلت عبر حسابه على لينكد.إن أو بريده الإلكتروني.
وقال متحدث باسم مركز شرطة مقاطعة فيرفاكس في منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن دي.سي، إن المركز يدبر شؤونا أخرى وليس لديه أي تعليق الآن على الدعوى.

وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى. كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالضابطين المتهمين بالاعتداء الجنسي، بينما لم يرد المتهمون باعتراض التحقيق على طلب التعليق الذي أرسل عبر حساباتهم على لينكد.إن.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط ارتكبوها بعد أن عثر عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:51 GMTوزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يناقشان ضمان وحدة حلف الناتو
01:11 GMTخسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع
00:32 GMTدعوى قضائية تتهم شرطة منطقة العاصمة الأمريكية بالاتجار بالجنس
أمسأنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
أمسشاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
أمسالسفير السعودي لدى فيينا يدعو إيران لعدم المماطلة بشأن الاتفاق النووي
أمسماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتيهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
أمسأسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
أمسأمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
أمسمصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
أمسإضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
أمسأحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
أمسولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
أمسالحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
أمسمايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
أمسنتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست
أمستأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
أمسشيء غير متوقع يسبب قشرة الرأس
أمسإصابة 154 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط مدينة نابلس مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين... صور وفيديو
أمسأمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع