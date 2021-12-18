https://arabic.sputniknews.com/20211218/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يؤكد-طموح-بلاده-للعب-دور-في-تطوير-العلاقات-التركية-الأفريقية-1054299904.html

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد طموح بلاده للعب دور في تطوير العلاقات التركية الأفريقية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد طموح بلاده للعب دور في تطوير العلاقات التركية الأفريقية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، طموح بلاده للعب دور في عملية تطوير العلاقات التركية الأفريقية، نظرا لموقعها الجغرافي وباعتبارها البوابة البحرية... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T12:01+0000

2021-12-18T12:01+0000

2021-12-18T12:01+0000

العالم العربي

ليبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050265682_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_0389bc6f6d270bdaf117c35e067c7ea4.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، أن المنفي أكد أمام القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، أن "ليبيا تطمح في أن تلعب دورا أكبر بهدف تطور العلاقات التركية الإفريقية نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية".وتابع المنفي أن "التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الإفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها وسيادتها وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول".وحول الأوضاع في ليبيا، قال المنفي "لا تخفى عليكم الظروف التي مرت بها بلدي ليبيا في هذه المرحلة الحساسة"، داعيا "إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به".ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي التقى أمس الجمعة، في العاصمة التركية إسطنبول، رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول، خلال الفترة من 17 - 19 ديسمبر الجاري، وبحثا معا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لحل الأزمة الليبية.وجدير بالذكر إلى أن المنفي وصل صباح أمس الجمعة إسطنبول في زيارة رسمية، تستمر لمدة يومين.وعلى صعيد الأزمة في ليبيا، يعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.وتقول أنقرة إن وجود قواتها في ليبيا أمر ضروري لتدريب القوات الليبية على مواجهة التهديدات المحتملة ضد الأمن والاستقرار.

https://arabic.sputniknews.com

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, ليبيا