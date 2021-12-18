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رئيس الوزراء الصومالي يقيل لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقد الحياد
رئيس الوزراء الصومالي يقيل لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقد الحياد
أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم السبت، إقالة لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقدها الحياد السياسي وسط انتقادات لأدائها ضمن العملية... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:47+0000
2021-12-18T11:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي، إن رئيس الوزراء "أقال اللجنة بعد أن فقد أعضاؤها استقلالية الهيئة بالانخراط في السياسة وانتهاكهم قواعد السلوك".وأوضحت وسائل إعلام محلية أن عدد المقالين هم 7 بمن فيهم رئيس اللجنة.وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي عقده روبلي مع قادة الولايات ومع اتحاد مرشحي الرئاسة.وبحسب وسائل إعلام صومالية، حث رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري اللجنة الاتحادية لفض المنازعات الانتخابية على القيام بمهامها بطريقة مشروعة بما يتفق مع الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بالنزاعات الانتخابية، وأن تتأكد من أن قادة العشائر وممثلي المجتمع المدني والمرشحين الانتخابيين يستوفون المعايير الموضوعة، وسط انتقادات لموقف اللجنة من الاعتراضات على النتائج الخاصة بعدد من المقاعد في الولايات.وأعلن الصومال الشهر الماضي الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دفعٍ لعملية الانتخابات المتعثرة منذ أشهر بفعل أزمات سياسية.
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العالم العربي, الصومال

رئيس الوزراء الصومالي يقيل لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقد الحياد

11:47 GMT 18.12.2021
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم السبت، إقالة لجنة فض المنازعات الانتخابية بدعوى فقدها الحياد السياسي وسط انتقادات لأدائها ضمن العملية المتعثرة لانتخاب الغرفة السفلى للبرلمان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي، إن رئيس الوزراء "أقال اللجنة بعد أن فقد أعضاؤها استقلالية الهيئة بالانخراط في السياسة وانتهاكهم قواعد السلوك".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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وأوضحت وسائل إعلام محلية أن عدد المقالين هم 7 بمن فيهم رئيس اللجنة.

وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي عقده روبلي مع قادة الولايات ومع اتحاد مرشحي الرئاسة.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، حث رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري اللجنة الاتحادية لفض المنازعات الانتخابية على القيام بمهامها بطريقة مشروعة بما يتفق مع الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بالنزاعات الانتخابية، وأن تتأكد من أن قادة العشائر وممثلي المجتمع المدني والمرشحين الانتخابيين يستوفون المعايير الموضوعة، وسط انتقادات لموقف اللجنة من الاعتراضات على النتائج الخاصة بعدد من المقاعد في الولايات.

وأعلن الصومال الشهر الماضي الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دفعٍ لعملية الانتخابات المتعثرة منذ أشهر بفعل أزمات سياسية.
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