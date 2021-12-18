رئيس وزراء قطر يوجه رسالة إلى منتخب الجزائر بعد فوزه بكأس العرب

وكتب آل ثاني، على "تويتر"، اليوم السبت: "نبارك للأشقاء في الجزائر كأس العرب الذي استضافته قطر ونهنئ جميع العرب الذين شاركت فرقهم في هذه البطولة".وقال رئيس وزراء قطر: "أما منتخبنا الوطني فقد متع الملايين بأدائه وهو محل فخر واعتزاز لنا وله الحب والتقدير".وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي في نهائى البطولة (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
وجه رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، رسالة إلى منتخب الجزائر عقب فوزه على منتخب تونس وتتويجه ببطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر.
وكتب آل ثاني، على "تويتر"، اليوم السبت: "نبارك للأشقاء في الجزائر كأس العرب الذي استضافته قطر ونهنئ جميع العرب الذين شاركت فرقهم في هذه البطولة".
كأس العرب 2021 بطولة تاريخية شهد لها الجميع تنظيما وأداء.
خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء القطري
وقال رئيس وزراء قطر: "أما منتخبنا الوطني فقد متع الملايين بأدائه وهو محل فخر واعتزاز لنا وله الحب والتقدير".
نبارك للأشقاء في الجزائر كأس العرب FIFA قطر ونهنئ جميع العرب الذين شاركت فرقهم في هذه البطولة التاريخية التي شهد لها الجميع تنظيما وأداء. أما منتخبنا الوطني الذي أمتع الملايين بأدائه فهو محل فخرنا واعتزازنا فله الحب والتقدير وللأخوة المنظمين وكذلك للسيد انفانتينو على دعمه.