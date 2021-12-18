روسيا تطور صاروخا موجها جديدا للطائرات المسيرة والمروحية

وقال مصدر بقطاع الصناعات العسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "الصاروخ [X-BPLA] هو تطوير جديد للصواريخ الموجهة من منظومة [Kornet-D]، وسيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل [Forpost] و[Inokhodets]، وكذلك المروحيات من طراز [Ka-52]".وأضاف المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.وكانت روسيا قد أعلنت عن ابتكار أحدث جهاز للتشويش الإلكتروني متخصص بالطائرات المسيرة.وخُصص الجهاز الذي يحمل اسم "بوليه 21" لإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي للعدو التي تحصل على المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.ويحقق الجهاز مهمته من خلال منع وصول معلومات الأقمار الصناعية إلى طائرات العدو المسيرة الهجومية وصواريخه.
كشف مصدر في قطاع الصناعات العسكرية الروسية أن بلاده تطور صاروخا موجها جديدا، ستكون قادرة على استخدامه وتركيبه على الطائرات المسيرة.
وقال مصدر بقطاع الصناعات العسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "الصاروخ [X-BPLA] هو تطوير جديد للصواريخ الموجهة من منظومة [Kornet-D]، وسيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل [Forpost] و[Inokhodets]، وكذلك المروحيات من طراز [Ka-52]".
وأضاف المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.