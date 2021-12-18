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روسيا تطور صاروخا موجها جديدا للطائرات المسيرة والمروحية
روسيا تطور صاروخا موجها جديدا للطائرات المسيرة والمروحية
كشف مصدر في قطاع الصناعات العسكرية الروسية أن بلاده تطور صاروخا موجها جديدا، ستكون قادرة على استخدامه وتركيبه على الطائرات المسيرة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:51+0000
2021-12-18T11:51+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال مصدر بقطاع الصناعات العسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "الصاروخ [X-BPLA] هو تطوير جديد للصواريخ الموجهة من منظومة [Kornet-D]، وسيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل [Forpost] و[Inokhodets]، وكذلك المروحيات من طراز [Ka-52]".وأضاف المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.وكانت روسيا قد أعلنت عن ابتكار أحدث جهاز للتشويش الإلكتروني متخصص بالطائرات المسيرة.وخُصص الجهاز الذي يحمل اسم "بوليه 21" لإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي للعدو التي تحصل على المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.ويحقق الجهاز مهمته من خلال منع وصول معلومات الأقمار الصناعية إلى طائرات العدو المسيرة الهجومية وصواريخه.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تطور صاروخا موجها جديدا للطائرات المسيرة والمروحية

11:51 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Aly Songطائرة مسيرة مسلحة "وينغ لوونغ II" (Wing Loong II) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021
طائرة مسيرة مسلحة وينغ لوونغ II (Wing Loong II) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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كشف مصدر في قطاع الصناعات العسكرية الروسية أن بلاده تطور صاروخا موجها جديدا، ستكون قادرة على استخدامه وتركيبه على الطائرات المسيرة.
وقال مصدر بقطاع الصناعات العسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "الصاروخ [X-BPLA] هو تطوير جديد للصواريخ الموجهة من منظومة [Kornet-D]، وسيكون جزءًا من نظام تسليح الطائرات المسيرة المقاتلة من طرازات مثل [Forpost] و[Inokhodets]، وكذلك المروحيات من طراز [Ka-52]".

وأضاف المصدر أن الصاروخ الجديد خضع لتجارب ناجحة لإطلاقه من طرازات الطائرات المسيرة والمروحيات المذكورة.
وكانت روسيا قد أعلنت عن ابتكار أحدث جهاز للتشويش الإلكتروني متخصص بالطائرات المسيرة.
وخُصص الجهاز الذي يحمل اسم "بوليه 21" لإبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي للعدو التي تحصل على المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.
ويحقق الجهاز مهمته من خلال منع وصول معلومات الأقمار الصناعية إلى طائرات العدو المسيرة الهجومية وصواريخه.
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