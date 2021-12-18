تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/سمية-الألفي-تخضع-لعملية-استئصال-ورم-فى-الصدر-1054304765.html
سمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر
سمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر
تخضع الفنانة المصرية سمية الألفي، اليوم السبت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:39+0000
2021-12-18T13:39+0000
العالم العربي
فن
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104290/11/1042901130_0:2:1632:920_1920x0_80_0_0_2f741c191359eceabbed73b944518b9a.jpg
وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن الفنانة ستخضع أيضا إلى عملية في الغدد اللمفاوية، حيث من المقرر أن تمكث عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.وكانت الألفي قد شعرت بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.ومن جهة أخرى، رافقت الألفي ابنها خلال الأيام الماضية لحضور العرض الخاص لفيلم "ريتسا"، الذى يشارك في بطولته نجلها بمشاركة النجم محمود حميدة، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى.وظهرت سمية الألفى مؤخرا فى برنامج "السيرة" على قناة dmc، مع الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية مع زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، وابنهما الفنان، أحمد الفيشاوي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/سمية-الألفي-أجهضت-12-طفلا-وفاروق-الفيشاوي-خانني-بعد-الزواج-فيديو-1053532714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104290/11/1042901130_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_79d3baed44b952fa2b4bf1d42adc2d36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, فن, أخبار الفنانين في مصر

سمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر

13:39 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل
الفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
تخضع الفنانة المصرية سمية الألفي، اليوم السبت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.
وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن الفنانة ستخضع أيضا إلى عملية في الغدد اللمفاوية، حيث من المقرر أن تمكث عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.
وكانت الألفي قد شعرت بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.
ومن جهة أخرى، رافقت الألفي ابنها خلال الأيام الماضية لحضور العرض الخاص لفيلم "ريتسا"، الذى يشارك في بطولته نجلها بمشاركة النجم محمود حميدة، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى.
وظهرت سمية الألفى مؤخرا فى برنامج "السيرة" على قناة dmc، مع الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية مع زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، وابنهما الفنان، أحمد الفيشاوي.
الفنان المصري فاروق الفيشاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
سمية الألفي: أجهضت 12 طفلا وفاروق الفيشاوي خانني بعد الزواج... فيديو
4 ديسمبر, 07:35 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا
14:05 GMTأطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران حول العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤولين ليبيين
14:04 GMTطالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول
13:59 GMT"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"
13:55 GMTمحمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
13:52 GMTضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
13:49 GMTحفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
13:43 GMTالمركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا
13:40 GMTوفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
13:39 GMTتأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
13:39 GMTسمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر
13:36 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية عمرها 65 عاما بتهمة طعن مستوطن
13:32 GMT‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022
13:32 GMTشيخ الأزهر: الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ
13:27 GMTأمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو
13:24 GMTالمشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"
13:20 GMTعشيرة "الأميرة مريم" تحاصر منزل المجرم الذي شوه وجهها... فيديو وصور
13:07 GMTالسعودية تعلن استضافة "أكبر حدث من نوعه في العالم"
13:07 GMTالتعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة