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https://arabic.sputniknews.com/20211218/سوليفان-أمريكا-مستعدة-للحوار-مع-روسيا-حول-مطالبها-الأمنية-1054290791.html
سوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
سوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T08:56+0000
2021-12-18T08:56+0000
روسيا
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أضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية "سنضع مخاوفنا على الطاولة".لكن سوليفان أوضح أن "التقييم الحالي للحكومة الأمريكية يفيد بأن بوتين لم يتخذ قرارا بعد، وعليه فإنه لم يحدث تغيير من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بهذا الشأن"، بحسب الوكالة.رغم ذلك قال سوليفان إن "صحة التحليل المقدم من المخابرات، للإشارة إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماما كبيرا وتقوم بتخطيط عملياتي لمثل هذه التدريبات، ثابتة إلى حد بعيد".أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك ولتشير إلى عدم مقبولية مراجعتها.والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أنطونوف-روسيا-تريد-من-أمريكا-حث-أوكرانيا-على-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-1054286171.html
https://arabic.sputniknews.com/20211217/صحيفة-أمريكا-تبحث-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-وطائرات-روسية-لتعزيز-دفاعاتها-1054281590.html
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روسيا

سوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية

08:56 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovichالبيت الأبيض في واشنطن
البيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة.
أضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية "سنضع مخاوفنا على الطاولة".
وقال أيضا إن أحدث تقييم من الحكومة الأمريكية يشير إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بغزو أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
لكن سوليفان أوضح أن "التقييم الحالي للحكومة الأمريكية يفيد بأن بوتين لم يتخذ قرارا بعد، وعليه فإنه لم يحدث تغيير من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بهذا الشأن"، بحسب الوكالة.
رغم ذلك قال سوليفان إن "صحة التحليل المقدم من المخابرات، للإشارة إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماما كبيرا وتقوم بتخطيط عملياتي لمثل هذه التدريبات، ثابتة إلى حد بعيد".
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
أنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
أمس, 23:44 GMT
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك ولتشير إلى عدم مقبولية مراجعتها.
وقال أنطونوف في مقابلة لصحيفة "نيوز ويك" الأميركية: "نريد أن تشير واشنطن إلى عدم مقبولية مراجعة اتفاقات مينسك التي تعد أساساً غير مشكوكاً لمعالجة الوضع. الولايات المتحدة لديها الموارد لتشجيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتنفيذ اتفاقات مينسك التي تم اعتمادها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 ولها طابع إلزامي".
والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
مروحيات مي- 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
صحيفة: أمريكا تبحث تزويد أوكرانيا بأسلحة وطائرات روسية لتعزيز دفاعاتها
أمس, 19:17 GMT
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