https://arabic.sputniknews.com/20211218/سوليفان-أمريكا-مستعدة-للحوار-مع-روسيا-حول-مطالبها-الأمنية-1054290791.html

سوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية

سوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T08:56+0000

2021-12-18T08:56+0000

2021-12-18T08:56+0000

روسيا

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أضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية "سنضع مخاوفنا على الطاولة".لكن سوليفان أوضح أن "التقييم الحالي للحكومة الأمريكية يفيد بأن بوتين لم يتخذ قرارا بعد، وعليه فإنه لم يحدث تغيير من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بهذا الشأن"، بحسب الوكالة.رغم ذلك قال سوليفان إن "صحة التحليل المقدم من المخابرات، للإشارة إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماما كبيرا وتقوم بتخطيط عملياتي لمثل هذه التدريبات، ثابتة إلى حد بعيد".أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقات مينسك ولتشير إلى عدم مقبولية مراجعتها.والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 5 أيلول/سبتمبر 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/أنطونوف-روسيا-تريد-من-أمريكا-حث-أوكرانيا-على-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-1054286171.html

https://arabic.sputniknews.com/20211217/صحيفة-أمريكا-تبحث-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-وطائرات-روسية-لتعزيز-دفاعاتها-1054281590.html

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روسيا