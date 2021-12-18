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https://arabic.sputniknews.com/20211218/ضعف-التنسيق-بين-بغداد-وأربيل-هل-مكن-داعش-من-العودة-إلى-الساحة-العراقية؟-1054305228.html
ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية؛ أنه على الرغم من النزاع الطويل المدى على الأراضي بين حكومتي بغداد وأربيل، فإن الطرفين يتخذان خطوات للعمل معا لمنع تنظيم... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:52+0000
2021-12-18T13:52+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
فهل أن ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل سمح للتنظيم في العودة مجدداً لعملياته الإرهابية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:"إن التعاون بين حكومتي بغداد واربيل يُضيّق كثيراً على تنظيم "داعش"، سواء في مسألة التسلل أو في المواجهة والاشتباك، لكن ما يؤسف له أن هذا الأمر لا يأتي إلا في إطار رد الفعل، أي فقط عندما يصل التهديد إلى ذروته، حين ذاك يصار إلى التنسيق، نظراً لعدم وضوح المشروع الوطني، وهذا ما يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة في مسألة تقريب وجهات النظر بين الإقليم والحكومة الاتحادية".وتابع الشريفي بالقول، "الانسحاب الأميركي من العراق سيحدث ثغرات في الجهد التقني الساند للقطعات العراقية في الميدان، وذلك بسبب سوء الإدارة في المؤسستين العسكرية والأمنية العراقيتين، وهو ما أدى إلى عدم استقلال هاتين المؤسستين، إذ بقيتا بحاجة إلى الإرادة الدولية والتوازنات الإقليمية".واضاف الشريفي أنه، "هناك المادة 140 من الدستور العراقي تخص المناطق المتنازع عليها، وقد فشل السياسيون في تنفيذها، لتبقى معلقة وآليات تنفيذها مجمدة، مما أدى إلى عرقلة تحرك القطعات العسكرية، وكذلك تم تقييد قوات البيشمركة الكردية في التحرك صوب هذه المناطق، في ظل عدم وجود قدرة لدى الحكومة الاتحادية في سد الثغرات في تلك المناطق، لذا أعتقد أن الحكومة القادمة سيكون المؤثر الدولي فاعل فيها، لأن تقاطع الإرادات السياسية لا يحقق توافقا في العراق".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
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ضياء حسون
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راديو, أين الحقيقة؟, аудио

ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟

13:52 GMT 18.12.2021
ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية؛ أنه على الرغم من النزاع الطويل المدى على الأراضي بين حكومتي بغداد وأربيل، فإن الطرفين يتخذان خطوات للعمل معا لمنع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من إحياء نفسه. ويصف تقرير الوكالة هذه الشراكة بـ"الهشة"، ويعتبرها اختبارا جديدا في حرب العراق على التنظيم الإرهابي.
فهل أن ضعف التنسيق بين بغداد وأربيل سمح للتنظيم في العودة مجدداً لعملياته الإرهابية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"إن التعاون بين حكومتي بغداد واربيل يُضيّق كثيراً على تنظيم "داعش"، سواء في مسألة التسلل أو في المواجهة والاشتباك، لكن ما يؤسف له أن هذا الأمر لا يأتي إلا في إطار رد الفعل، أي فقط عندما يصل التهديد إلى ذروته، حين ذاك يصار إلى التنسيق، نظراً لعدم وضوح المشروع الوطني، وهذا ما يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة في مسألة تقريب وجهات النظر بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
وتابع الشريفي بالقول، "الانسحاب الأميركي من العراق سيحدث ثغرات في الجهد التقني الساند للقطعات العراقية في الميدان، وذلك بسبب سوء الإدارة في المؤسستين العسكرية والأمنية العراقيتين، وهو ما أدى إلى عدم استقلال هاتين المؤسستين، إذ بقيتا بحاجة إلى الإرادة الدولية والتوازنات الإقليمية".
واضاف الشريفي أنه، "هناك المادة 140 من الدستور العراقي تخص المناطق المتنازع عليها، وقد فشل السياسيون في تنفيذها، لتبقى معلقة وآليات تنفيذها مجمدة، مما أدى إلى عرقلة تحرك القطعات العسكرية، وكذلك تم تقييد قوات البيشمركة الكردية في التحرك صوب هذه المناطق، في ظل عدم وجود قدرة لدى الحكومة الاتحادية في سد الثغرات في تلك المناطق، لذا أعتقد أن الحكومة القادمة سيكون المؤثر الدولي فاعل فيها، لأن تقاطع الإرادات السياسية لا يحقق توافقا في العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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