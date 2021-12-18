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طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول
طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول
أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، مما يمنح الأمل للمواطنين الأفغان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:04+0000
2021-12-18T14:04+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن آلاف الأفغان تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية متنامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فيضان من الجوع".وقال عالم جول حقاني، رئيس إدارة الجوازات بوزارة الداخلية الأفغانية، للصحفيين إن السلطات ستبدأ في إصدار الوثائق اعتبارًا من يوم غد الأحد في مكتب الجوازات في كابول.يذكر أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) أعلنت عن إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس، حيث سارع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المطار الوحيد في كابول في محاولة اللحاق بأي رحلة دولية يمكن أن تجليهم من البلاد.وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعادت السلطات فتح مكاتب الجوازات في كابول فقط، ثم علقت عملها بعد ذلك بأيام حيث تسبب تدفق الطلبات في تعطل المعدات.وأكد حقاني على أنه "تم حل جميع المشاكل الفنية"، مضيفا أنه سيتم تسليم وثائق السفر أولا لأولئك الذين تقدموا بالطلبات قبل أن يتوقف العمل بالمكتب، على أن يتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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أخبار العالم الآن, حركة طالبان

طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول

14:04 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Jorge Silvaيتجمع الأفغان خارج مكتب الجوازات بعد أن أعلن مسؤولو "طالبان" أنهم سيبدأون في إصدار جوازات سفر لمواطنيهم مرة أخرى، بعد شهور من التأخير الذي أعاق محاولات أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة "طالبان"، في كابول، أفغانستان، 6 أكتوبر 2021.
يتجمع الأفغان خارج مكتب الجوازات بعد أن أعلن مسؤولو طالبان أنهم سيبدأون في إصدار جوازات سفر لمواطنيهم مرة أخرى، بعد شهور من التأخير الذي أعاق محاولات أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان، في كابول، أفغانستان، 6 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، مما يمنح الأمل للمواطنين الأفغان.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن آلاف الأفغان تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية متنامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فيضان من الجوع".
وقال عالم جول حقاني، رئيس إدارة الجوازات بوزارة الداخلية الأفغانية، للصحفيين إن السلطات ستبدأ في إصدار الوثائق اعتبارًا من يوم غد الأحد في مكتب الجوازات في كابول.
يذكر أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) أعلنت عن إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس، حيث سارع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المطار الوحيد في كابول في محاولة اللحاق بأي رحلة دولية يمكن أن تجليهم من البلاد.
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعادت السلطات فتح مكاتب الجوازات في كابول فقط، ثم علقت عملها بعد ذلك بأيام حيث تسبب تدفق الطلبات في تعطل المعدات.
وأكد حقاني على أنه "تم حل جميع المشاكل الفنية"، مضيفا أنه سيتم تسليم وثائق السفر أولا لأولئك الذين تقدموا بالطلبات قبل أن يتوقف العمل بالمكتب، على أن يتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني.
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