https://arabic.sputniknews.com/20211218/طالبان-تستأنف-إصدار-جوازات-السفر-الأفغانية-في-كابول-1054305938.html

طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول

طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، مما يمنح الأمل للمواطنين الأفغان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T14:04+0000

2021-12-18T14:04+0000

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حركة طالبان

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وقالت وكالة "فرانس برس" إن آلاف الأفغان تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية متنامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فيضان من الجوع".وقال عالم جول حقاني، رئيس إدارة الجوازات بوزارة الداخلية الأفغانية، للصحفيين إن السلطات ستبدأ في إصدار الوثائق اعتبارًا من يوم غد الأحد في مكتب الجوازات في كابول.يذكر أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) أعلنت عن إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس، حيث سارع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المطار الوحيد في كابول في محاولة اللحاق بأي رحلة دولية يمكن أن تجليهم من البلاد.وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعادت السلطات فتح مكاتب الجوازات في كابول فقط، ثم علقت عملها بعد ذلك بأيام حيث تسبب تدفق الطلبات في تعطل المعدات.وأكد حقاني على أنه "تم حل جميع المشاكل الفنية"، مضيفا أنه سيتم تسليم وثائق السفر أولا لأولئك الذين تقدموا بالطلبات قبل أن يتوقف العمل بالمكتب، على أن يتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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