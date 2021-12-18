https://arabic.sputniknews.com/20211218/علماء-بريطانيون-يؤكدون-إصابة-مئات-الآلاف-بمتحور-أوميكرون-في-المملكة-المتحدة-1054321559.html

علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة

علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة

قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T21:42+0000

2021-12-18T21:42+0000

2021-12-18T21:42+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.كان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى، اليوم، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة