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https://arabic.sputniknews.com/20211218/علماء-بريطانيون-يؤكدون-إصابة-مئات-الآلاف-بمتحور-أوميكرون-في-المملكة-المتحدة-1054321559.html
علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة
علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة
قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:42+0000
2021-12-18T21:42+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.كان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى، اليوم، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20210725/إصابة-4-من-الشرطة-واعتقال-6-أشخاص-خلال-احتجاجات-على-التلقيح-ضد-كورونا-في-لندن-1049651711.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة

21:42 GMT 18.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.
وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".
وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.
ووفقا لمحضر الاجتماع، فإنه دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار كوفيد-19 فسوف تصل "ذروة الدخول إلى المستشفيات إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حالة يوميا في إنجلترا".
كان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى، اليوم، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.
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وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".
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