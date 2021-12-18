علماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.كان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى، اليوم، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.وحسب ما نشره خان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن "الحدث الكبير" بسبب تهديد كوفيد 19 لمدينتنا".
قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.
وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".
وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن الإصابات المؤكدة بأوميكرون بلغت 24968 حالة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.
ووفقا لمحضر الاجتماع، فإنه دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار كوفيد-19 فسوف تصل "ذروة الدخول إلى المستشفيات إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حالة يوميا في إنجلترا".
كان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى، اليوم، والتي توصف بـ "الحدث الكبير" في مدينة لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.