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علماء روس يبتكرون طلاء جديدا مع عامل احتكاك قياسي
علماء روس يبتكرون طلاء جديدا مع عامل احتكاك قياسي
ابتكر علماء من جامعة ياروسلافل الروسية (YGTU) تقنية جديدة لتطبيق طلاء نحاسي "فلوروبلاستيك" على أجزاء مصنوعة من معادن مختلفة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T07:23+0000
2021-12-18T07:23+0000
روسيا
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وفقًا للخدمة الصحفية للجامعة، ستعمل الطريقة المطورة على تحسين جودة إنتاج الجزيئات العاملة في منطقة الاحتكاك بشكل كبير.طور العلماء طلاء مركبا من البلاستيك الفلوري النحاسي يتكون من طبقتين، الطبقة الداخلية عبارة عن قطعة نحاسية تحتوي على جزيئات بلاستيكية فلورية مدرجة في الحجم.وفقًا لها، فإن تقنية الحصول على طلاء نحاسي "فلوروبلاستيك" لا تتطلب معدات خاصة، بل يكفي وجود خط إنتاج تقليدي مع بعض العمليات التحضيرية.وخلصت إلى أن: "معامل الاحتكاك المنخفض وخصائص الختم الجيدة هي مزايا مهمة للطلاء الجديد".
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روسيا

علماء روس يبتكرون طلاء جديدا مع عامل احتكاك قياسي

07:23 GMT 18.12.2021
© CC0مختبر
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© CC0
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ابتكر علماء من جامعة ياروسلافل الروسية (YGTU) تقنية جديدة لتطبيق طلاء نحاسي "فلوروبلاستيك" على أجزاء مصنوعة من معادن مختلفة.
وفقًا للخدمة الصحفية للجامعة، ستعمل الطريقة المطورة على تحسين جودة إنتاج الجزيئات العاملة في منطقة الاحتكاك بشكل كبير.
طور العلماء طلاء مركبا من البلاستيك الفلوري النحاسي يتكون من طبقتين، الطبقة الداخلية عبارة عن قطعة نحاسية تحتوي على جزيئات بلاستيكية فلورية مدرجة في الحجم.
وقالت إيلينا سوبوليفا الأستاذ المساعد في الجامعة: "حتى الآن، لا توجد نظائر في الترسيب المشترك لمسحوق البلاستيك الفلوري والمعدن، ومن الممكن إدخال فلوروبلاستيك المنحل بالكهرباء على أساس "PTFE" متعدد رباعي فلورو إيثيلين، ولكنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الخافضة للتوتر السطحي وإدخاله في المنحل بالكهرباء محدود".
وفقًا لها، فإن تقنية الحصول على طلاء نحاسي "فلوروبلاستيك" لا تتطلب معدات خاصة، بل يكفي وجود خط إنتاج تقليدي مع بعض العمليات التحضيرية.
وأضافت: "تكمن الميزة فقط في تحضير الحجرة الرئيسية، حيث يتم استخدام إلكتروليت قياسي لطلاء النحاس من كبريتات النحاس وحمض الكبريتيك. يتم إدخال الكمية المحسوبة من تركيز البلاستيك الفلوري، والذي يتم تحضيره عن طريق خلط مسحوق البلاستيك الفلوري في وجود محاليل مائية من المواد الخافضة للتوتر السطحي تؤخذ بنسب معينة".
وخلصت إلى أن: "معامل الاحتكاك المنخفض وخصائص الختم الجيدة هي مزايا مهمة للطلاء الجديد".
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