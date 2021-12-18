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https://arabic.sputniknews.com/20211218/غوتيريش-اليوم-العالمي-للهجرة-يذكرنا-بدور-المهاجرين-في-مواجهات-تحديات-عالمية-مثل-كورونا-1054312443.html
غوتيريش: اليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل كورونا
غوتيريش: اليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل كورونا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاحتفال باليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل جائحة كورونا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:39+0000
2021-12-18T16:39+0000
2021-12-18T16:39+0000
العالم
الهجرة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للهجرة، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.وكتب أمين عام الأمم المتحدة: "علينا أن نقر بما يقدمه المهاجرون من إسهامات لمواجهة تحديات عالمية مثل الأوبئة".يذكر أن عدد المهاجرين الدوليين في عام 2020 وصل إلى نحو 281 مليون نسمة بما يعادل 3.6 في المئة من سكان العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة.وتكون الهجرة بعضها طوعي وآخر قسري بسبب الكوارث والأزمات الاقتصادية أو الصراعات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الهجرة
غوتيريش: اليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل كورونا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاحتفال باليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل جائحة كورونا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال
باليوم العالمي للهجرة
، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وكتب أمين عام الأمم المتحدة: "علينا أن نقر بما يقدمه المهاجرون من إسهامات لمواجهة تحديات عالمية مثل الأوبئة".
الهجرة الآمنة والمنظمة تعود بالنفع لنا جميعا.
أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة
يذكر أن عدد
المهاجرين الدوليين
في عام 2020 وصل إلى نحو 281 مليون نسمة بما يعادل 3.6 في المئة من سكان العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتكون الهجرة بعضها طوعي وآخر قسري بسبب الكوارث
والأزمات الاقتصادية
أو الصراعات.