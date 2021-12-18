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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/قيس-سعيد-يوجه-رسالة-إلى-أمير-قطر-بعد-اختتام-بطولة-كأس-العرب-1054320412.html
قيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب
قيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اختتام فعاليات بطولة كأس العرب 2021، التي استضافتها بلاده خلال الأيام الماضية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T20:56+0000
2021-12-18T20:56+0000
كأس العرب 2021
رياضة
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن سعيد أثنى على ما وصفه بـ "التنظيم المتميز للبطولة".وقال الرئيس التونسي إن بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها قطر ظهر فيها مشاهد أخوية ميزتها، مشيرا إلى رفع جميع الأعلام العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.واختتمت البطولة فعالياتها، اليوم السبت، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت، بينما تمكنت قطر من الحصول على المركز الثالث في البطولة بعدما تغلبت على مصر.
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رياضة

قيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب

20:56 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Johnny Elias
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وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اختتام فعاليات بطولة كأس العرب 2021، التي استضافتها بلاده خلال الأيام الماضية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن سعيد أثنى على ما وصفه بـ "التنظيم المتميز للبطولة".
وقال الرئيس التونسي إن بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها قطر ظهر فيها مشاهد أخوية ميزتها، مشيرا إلى رفع جميع الأعلام العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.
واختتمت البطولة فعالياتها، اليوم السبت، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت، بينما تمكنت قطر من الحصول على المركز الثالث في البطولة بعدما تغلبت على مصر.
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