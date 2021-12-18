قيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن سعيد أثنى على ما وصفه بـ "التنظيم المتميز للبطولة".وقال الرئيس التونسي إن بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها قطر ظهر فيها مشاهد أخوية ميزتها، مشيرا إلى رفع جميع الأعلام العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.واختتمت البطولة فعالياتها، اليوم السبت، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت، بينما تمكنت قطر من الحصول على المركز الثالث في البطولة بعدما تغلبت على مصر.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اختتام فعاليات بطولة كأس العرب 2021، التي استضافتها بلاده خلال الأيام الماضية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن سعيد أثنى على ما وصفه بـ "التنظيم المتميز للبطولة".
وقال الرئيس التونسي إن بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها قطر ظهر فيها مشاهد أخوية ميزتها، مشيرا إلى رفع جميع الأعلام العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يثني في اتصال بسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على التنظيم المتميز لكأس العرب لسنة 2021 وينوّه بالمشاهد الأخوية التي ميزتها حيث تم رفع كل الرايات العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب. #TnPRpic.twitter.com/8sDHtvsEnO
واختتمت البطولة فعالياتها، اليوم السبت، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت، بينما تمكنت قطر من الحصول على المركز الثالث في البطولة بعدما تغلبت على مصر.