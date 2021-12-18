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https://arabic.sputniknews.com/20211218/كونتي-يكيل-المديح-لمحمد-صلاح-قبل-مواجهة-توتنهام-1054287063.html
كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T04:05+0000
2021-12-18T04:05+0000
2021-12-18T04:05+0000
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح.وأضاف، "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة".وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا.لعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.وأضاف مدرب توتنهام،وتأجلت مباراتان لتوتنهام أمام (برايتون وليستر سيتي) في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/محمد-صلاح-يحطم-رقما-قياسيا-جديدا-بهدفه-أمام-نيوكاسل-فيديو-1054263625.html
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محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي
كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.
وقال كونتي إن فريقه سيواجه
أحد أفضل اللاعبين في العالم
وهو محمد صلاح.
وأضاف، "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة".
وبحسب
موقع "ليفربول إيكو"
، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا،
أتذكره عندما لعب في إيطاليا
.
لعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.
الآن تحسن بشكل لا يصدق. الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية.
وتأجلت مباراتان لتوتنهام أمام (برايتون وليستر سيتي) في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.