تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/كونتي-يكيل-المديح-لمحمد-صلاح-قبل-مواجهة-توتنهام-1054287063.html
كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T04:05+0000
2021-12-18T04:05+0000
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050517550_0:82:1264:793_1920x0_80_0_0_4956e93292de49964eed9efa2f155ab6.jpg
أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح.وأضاف، "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة".وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا.لعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.وأضاف مدرب توتنهام،وتأجلت مباراتان لتوتنهام أمام (برايتون وليستر سيتي) في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/محمد-صلاح-يحطم-رقما-قياسيا-جديدا-بهدفه-أمام-نيوكاسل-فيديو-1054263625.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050517550_0:0:1264:948_1920x0_80_0_0_e38f15f1efc95262273a0b257cfcf12a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

كونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام

04:05 GMT 18.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZلاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح
لاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
تابعنا عبر
أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.
وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح.
وأضاف، "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة".
فرحة المصري محمد صلاح بعد إحراز هاتريك لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه أمام نيوكاسل... فيديو
أمس, 10:45 GMT
وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا.
لعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.
وأضاف مدرب توتنهام،
الآن تحسن بشكل لا يصدق. الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية.
وتأجلت مباراتان لتوتنهام أمام (برايتون وليستر سيتي) في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
04:45 GMTبعد فشل لقاحها للأطفال.. توقعات صادمة من فايزر بشأن استمرار جائحة كورونا
04:05 GMTكونتي يكيل المديح لمحمد صلاح قبل مواجهة توتنهام
03:24 GMTخبراء الصحة في هولندا يوصون بإغلاق صارم بسبب أوميكرون
02:29 GMTبلينكن للشعب السوداني: الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبكم
01:51 GMTوزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يناقشان ضمان وحدة حلف الناتو
01:11 GMTخسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع
00:32 GMTدعوى قضائية تتهم شرطة منطقة العاصمة الأمريكية بالاتجار بالجنس
أمسأنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
أمسشاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
أمسالسفير السعودي لدى فيينا يدعو إيران لعدم المماطلة بشأن الاتفاق النووي
أمسماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتيهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
أمسأسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
أمسأمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
أمسمصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
أمسإضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
أمسأحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
أمسولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
أمسالحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
أمسمايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
أمسنتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست