كيف تعيش لفترة أطول.. 5 عادات تضيف عقودا "خالية من الأمراض" إلى حياتك

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن اتباع نظام غذائي صحي في منتصف العمر وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي وتجنب شرب الكثير من الكحول وعدم التدخين قد يزيد من سنوات الحياة الخالية من مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، بحسب موقع "إكسبريس".الدراسة قادتها جامعة هارفارد، وجاءت مكملة لدراسة أخرى أجريت عام 2018، وجدت أن اتباع هذه العادات يزيد من متوسط العمر المتوقع بشكل عام.وجدت الدراسات السابقة أن اتباع نمط حياة صحي يحسن متوسط العمر المتوقع بشكل عام ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.لكنها لم تنظر آنذاك في تأثيرات عوامل نمط الحياة على متوسط العمر المتوقع الخالي من مثل هذه الأمراض، فيما تقدم الدراسة الحالية دليلا قويا على أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يطيل إلى حد كبير السنوات التي يعيش فيها الشخص بدون أمراض.درس الباحثون بيانات تم جمعها على مدى 34 عاما لـ 73196 امرأة و 28 عاما من بيانات 38366 رجلا شاركوا في دراسات سابقة.ووجدوا أن النساء اللائي مارسن أربع أو خمس عادات صحية في سن الخمسين عشن في المتوسط 34.4 سنة أخرى خالية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، مقارنة بـ 23.7 سنة صحية بين النساء اللواتي لم يمارسن أيا منهن هذه العادات الصحية.في المقابل، وجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون أربع أو خمس عادات صحية في سن الخمسين عاشوا 31.1 سنة خالية من الأمراض المزمنة، مقارنة بـ 23.5 سنة بين الرجال الذين لم يمارسوها.ثبت أن تناول الطعام بشكل جيد والبقاء والنشاط وتجنب التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كذلك فإن الحصول على قسط كاف من النوم من العوامل الأقل شهرة ولكن بنفس الأهمية في طول العمر.تم تعريف النظام الغذائي الصحي على أنه درجة عالية على مؤشر الأكل الصحي؛ وحددت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوما من النشاط المعتدل إلى القوي؛ فيما الوزن الصحي كمؤشر لكتلة الجسم يتراوح بين 18.5 و24.9 كغم؛ وتناول الكحول باعتدال يصل إلى حصة واحدة في اليوم للنساء وما يصل إلى اثنين للرجال.
غالبا ما يكون الطريق إلى عمر طويل محفوف بالمخاطر، لكن الدراسات أكدت أن هناك 5 عادات يمكن حال اتباعها في منتصف العمر أن تمنحك عقودا خالية من الأمراض.
ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن اتباع نظام غذائي صحي في منتصف العمر وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي وتجنب شرب الكثير من الكحول وعدم التدخين قد يزيد من سنوات الحياة الخالية من مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، بحسب موقع "إكسبريس".
الدراسة قادتها جامعة هارفارد، وجاءت مكملة لدراسة أخرى أجريت عام 2018، وجدت أن اتباع هذه العادات يزيد من متوسط العمر المتوقع بشكل عام.
وجدت الدراسات السابقة أن اتباع نمط حياة صحي يحسن متوسط العمر المتوقع بشكل عام ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
لكنها لم تنظر آنذاك في تأثيرات عوامل نمط الحياة على متوسط العمر المتوقع الخالي من مثل هذه الأمراض، فيما تقدم الدراسة الحالية دليلا قويا على أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يطيل إلى حد كبير السنوات التي يعيش فيها الشخص بدون أمراض.
درس الباحثون بيانات تم جمعها على مدى 34 عاما لـ 73196 امرأة و 28 عاما من بيانات 38366 رجلا شاركوا في دراسات سابقة.
ووجدوا أن النساء اللائي مارسن أربع أو خمس عادات صحية في سن الخمسين عشن في المتوسط 34.4 سنة أخرى خالية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، مقارنة بـ 23.7 سنة صحية بين النساء اللواتي لم يمارسن أيا منهن هذه العادات الصحية.
في المقابل، وجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون أربع أو خمس عادات صحية في سن الخمسين عاشوا 31.1 سنة خالية من الأمراض المزمنة، مقارنة بـ 23.5 سنة بين الرجال الذين لم يمارسوها.
وكان الرجال المدخنون بشراهة، والرجال والنساء المصابين بالسمنة لديهم أدنى متوسط عمر متوقع خال من الأمراض.
ثبت أن تناول الطعام بشكل جيد والبقاء والنشاط وتجنب التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كذلك فإن الحصول على قسط كاف من النوم من العوامل الأقل شهرة ولكن بنفس الأهمية في طول العمر.
تم تعريف النظام الغذائي الصحي على أنه درجة عالية على مؤشر الأكل الصحي؛ وحددت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوما من النشاط المعتدل إلى القوي؛ فيما الوزن الصحي كمؤشر لكتلة الجسم يتراوح بين 18.5 و24.9 كغم؛ وتناول الكحول باعتدال يصل إلى حصة واحدة في اليوم للنساء وما يصل إلى اثنين للرجال.