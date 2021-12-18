https://arabic.sputniknews.com/20211218/كييف-لا-خطط-بعد-لنشر-قوات-أجنبية-في-أوكرانيا-1054321346.html

كييف: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا

كييف: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم السبت، أنه لا توجد خطط بعد لنشر قوات عسكرية من أي دولة في أوكرانيا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T21:39+0000

2021-12-18T21:39+0000

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روسيا

أوكرانيا

عالم

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كييف، 18 ديسمبر - سبوتنيك. وذكر دانيلوف في مقابلة مع قناة "أبوستوروف تي في"، أن هناك ممثلين لأمريكا وبولندا وليتوانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى يقومون بتدريب جيش أوكرانيا، وهؤلاء العسكريون موجودون ويقيمون بشكل دائم على الأراضي الأوكرانية، يدربون "رجالنا وفتياتنا لحماية بلدنا ونحن ممتنون لهم".وأوضح المسؤول الأوكراني أنه إذا كان الحديث يدور حول وحدة عسكرية كبيرة فلا يمكنه التحدث، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول استعدادهم للدفاع عن أوكرانيا بحياتهم، لافتا إلى أن ليست هذه مسؤوليتهم.وتتهم دول غربية، روسيا، بحشد جيشها على الحدود استعدادا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو مرارا، فيما تعتبر الأخيرة الاتهامات الغربية لها بغزو أوكرانيا، ذريعة لإرسال حلف "الناتو"، قوات عسكرية قرب الحدود الروسية والتوسع شرقا.وبدورها، نشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، مسودة اتفاقيات بين بلادها والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي خاصة بالضمانات الأمنية، وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها، حيث تتضمن إحدى نقاط الوثيقة، تقديم حلف "الناتو" ضمانات بعدم التوسع شرقا، ورفض انضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الحلف.

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