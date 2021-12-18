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لندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
لندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه من "المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل في حال غزت روسيا أوكرانيا". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:10+0000
2021-12-18T15:10+0000
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وقال والاس لمجلة سبيكتيتور في مقابلة هذا الأسبوع، إن "كييف ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحدٌ قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي خداع الناس بفكرة التدخل العسكري والأوكرانيون يدركون ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس 24".أضاف والاس أن "بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في بناء القدرات"، مؤكدا أن أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها هي التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة".كما تطرق الوزير البريطاني إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية.وكانت تصريحات غربية قد نوهت في وقت سابق إلى أن موسكو نشرت نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكن التصريحات لم تؤكد إذا ما كان بوتين قد اتخذ قرارا بشأن الغزو، وفقا للوكالة.وقال والاس: "لسنا متأكدين من أنه (الرئيس بوتين) اتخذ قرارا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه"، مضيفا "أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعًا".حذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى هذا الأسبوع موسكو من "عواقب وخيمة إذا غزت أوكرانيا"، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال أمس الجمعة، إن "رد بلاده على أي عدوان روسي سيكون ضمن الإمكانات الدبلوماسية والاقتصادية"، فيما رفض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن الخيار العسكري.
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روسيا, العالم, أوكرانيا, الغرب

لندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا

15:10 GMT 18.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه من "المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل في حال غزت روسيا أوكرانيا".
وقال والاس لمجلة سبيكتيتور في مقابلة هذا الأسبوع، إن "كييف ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحدٌ قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي خداع الناس بفكرة التدخل العسكري والأوكرانيون يدركون ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس 24".
أضاف والاس أن "بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في بناء القدرات"، مؤكدا أن أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها هي التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة".
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كما تطرق الوزير البريطاني إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية.
وكانت تصريحات غربية قد نوهت في وقت سابق إلى أن موسكو نشرت نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكن التصريحات لم تؤكد إذا ما كان بوتين قد اتخذ قرارا بشأن الغزو، وفقا للوكالة.
وقال والاس: "لسنا متأكدين من أنه (الرئيس بوتين) اتخذ قرارا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه"، مضيفا "أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعًا".
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حذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى هذا الأسبوع موسكو من "عواقب وخيمة إذا غزت أوكرانيا"، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال أمس الجمعة، إن "رد بلاده على أي عدوان روسي سيكون ضمن الإمكانات الدبلوماسية والاقتصادية"، فيما رفض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن الخيار العسكري.
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