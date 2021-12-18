https://arabic.sputniknews.com/20211218/لوسيل-يحتضن-نهائيا-استثنائيا-كافو-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-اعتماد-البرازيل-النهج-الأوروبي-في-اللعب-1054301083.html

لوسيل يحتضن نهائيا استثنائيا.. كافو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اعتماد البرازيل النهج الأوروبي في اللعب

لوسيل يحتضن نهائيا استثنائيا.. كافو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اعتماد البرازيل النهج الأوروبي في اللعب

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي كافو، سفير برنامج إرث قطر، عن ترقبه لنهائي نسخة استثنائية من البطولة في استاد لوسيل بحضور 80 ألف مشجع من أنحاء العالم. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T12:35+0000

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2021-12-18T12:35+0000

مجتمع

رياضة

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قبل عام من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 18 ديسمبر العام المقبل، أشار كافو إلى أن نهائي المونديال في مثل هذا اليوم من العام المقبل سيستقطب أنظار الجميع، وسيترقبه عشاق كرة القدم من أنحاء العالم، معرباً عن فخره بكونه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي شارك في المباراة النهائية لثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.مضيفا أن مونديال قطر سيشكل استراحة رائعة من اللعب في طقس الشتاء البارد والأحوال الجوية القاسية في أوروبا، مع أجواء المناخ المميزة في قطر خلال فترة البطولة في نوفمبر وديسمبر، حيث يكون الطقس مثالياً للاعبي ومشجعي كرة القدم.وعبر كافو عن تطلعاته بأن تشهد قطر استضافة مميزة لنسخة تاريخية من المونديال بعد أقل من عام، داعياً عشاق كرة القدم إلى الاستعداد لخوض تجربة مبهرة في قطر عام 2022.واستعرض الظهير الأيمن لمنتخب السامبا فصلاً من ذاكرة حياته الرياضية، خاصة قيادته لمنتخب البرازيل في مونديال 2002 للفوز بلقب البطولة في استاد يوكوهاما الدولي باليابان.وفي سؤال لـ" سبوتنيك"، حول رأيه بتبني مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، للعب بنهج او أسلوب أوروبي، اجاب ان لاعبي المنتخب يلعبون في الدوريات الاوروبية، ولديهم معرفة بهذا الاسلوب، الأمر الذي يسهل على تيتي، عمله من حيث التنظيم وخطط اللعب، وهو الأمر الذي يجعلنا نرى منتخب البرازيل أكثر تنظيما حاليا.وحول إمكانية الذهاب بعيدا في المونديال، أجاب كافو، سنصل إلى النهائي.يذكر أن كافو قد شارك بديلاً نهائي عام 1994 بين البرازيل وإيطاليا، والذي انتهى بفوز منتخب السامبا على إيطاليا بركلات الترجيح، في حين لعب أساسياً في نهائي عام 1998 أمام فرنسا، حينما فازت فرنسا على البرازيل بثلاثية نظيفة، إلا أن السامبا عاد لينتفض بعدها بأربع سنوات ويرفع الكأس مرة أخرى بقيادة كافو، بعد فوزه على الماكينات الألمانية بثنائية نظيفة بتوقيع الأسطورة رونالدو.

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مجتمع, رياضة