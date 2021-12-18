لوسيل يحتضن نهائيا استثنائيا.. كافو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اعتماد البرازيل النهج الأوروبي في اللعب

قبل عام من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 18 ديسمبر العام المقبل، أشار كافو إلى أن نهائي المونديال في مثل هذا اليوم من العام المقبل سيستقطب أنظار الجميع، وسيترقبه عشاق كرة القدم من أنحاء العالم، معرباً عن فخره بكونه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي شارك في المباراة النهائية لثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.مضيفا أن مونديال قطر سيشكل استراحة رائعة من اللعب في طقس الشتاء البارد والأحوال الجوية القاسية في أوروبا، مع أجواء المناخ المميزة في قطر خلال فترة البطولة في نوفمبر وديسمبر، حيث يكون الطقس مثالياً للاعبي ومشجعي كرة القدم.وعبر كافو عن تطلعاته بأن تشهد قطر استضافة مميزة لنسخة تاريخية من المونديال بعد أقل من عام، داعياً عشاق كرة القدم إلى الاستعداد لخوض تجربة مبهرة في قطر عام 2022.واستعرض الظهير الأيمن لمنتخب السامبا فصلاً من ذاكرة حياته الرياضية، خاصة قيادته لمنتخب البرازيل في مونديال 2002 للفوز بلقب البطولة في استاد يوكوهاما الدولي باليابان.وفي سؤال لـ" سبوتنيك"، حول رأيه بتبني مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، للعب بنهج او أسلوب أوروبي، اجاب ان لاعبي المنتخب يلعبون في الدوريات الاوروبية، ولديهم معرفة بهذا الاسلوب، الأمر الذي يسهل على تيتي، عمله من حيث التنظيم وخطط اللعب، وهو الأمر الذي يجعلنا نرى منتخب البرازيل أكثر تنظيما حاليا.وحول إمكانية الذهاب بعيدا في المونديال، أجاب كافو، سنصل إلى النهائي.يذكر أن كافو قد شارك بديلاً نهائي عام 1994 بين البرازيل وإيطاليا، والذي انتهى بفوز منتخب السامبا على إيطاليا بركلات الترجيح، في حين لعب أساسياً في نهائي عام 1998 أمام فرنسا، حينما فازت فرنسا على البرازيل بثلاثية نظيفة، إلا أن السامبا عاد لينتفض بعدها بأربع سنوات ويرفع الكأس مرة أخرى بقيادة كافو، بعد فوزه على الماكينات الألمانية بثنائية نظيفة بتوقيع الأسطورة رونالدو.
أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي كافو، سفير برنامج إرث قطر، عن ترقبه لنهائي نسخة استثنائية من البطولة في استاد لوسيل بحضور 80 ألف مشجع من أنحاء العالم.
قبل عام من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 18 ديسمبر العام المقبل، أشار كافو إلى أن نهائي المونديال في مثل هذا اليوم من العام المقبل سيستقطب أنظار الجميع، وسيترقبه عشاق كرة القدم من أنحاء العالم، معرباً عن فخره بكونه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي شارك في المباراة النهائية لثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.
وحول موعد انطلاق البطولة في هذا الوقت، قال كافو إن إقامة منافسات مونديال قطر 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر، ستأتي في منتصف الموسم الكروي في غالبية دوريات كرة القدم في العالم، ما يشكل ميزة للاعبين الذين سيأتون إلى قطر وهم في قمة أدائهم ولياقتهم، بدلاً من التوقيت المعتاد للبطولة في شهري يونيو ويوليو بعد نهاية موسم كروي طويل، حيث يعاني اللاعبون من التعب والإرهاق البدني، مضيفاً أن قرار تنظيم كأس العالم في هذا الوقت من العام لاقى استحسان لاعبي كرة القدم في أنحاء العالم.
مضيفا أن مونديال قطر سيشكل استراحة رائعة من اللعب في طقس الشتاء البارد والأحوال الجوية القاسية في أوروبا، مع أجواء المناخ المميزة في قطر خلال فترة البطولة في نوفمبر وديسمبر، حيث يكون الطقس مثالياً للاعبي ومشجعي كرة القدم.
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وعبر كافو عن تطلعاته بأن تشهد قطر استضافة مميزة لنسخة تاريخية من المونديال بعد أقل من عام، داعياً عشاق كرة القدم إلى الاستعداد لخوض تجربة مبهرة في قطر عام 2022.
واستعرض الظهير الأيمن لمنتخب السامبا فصلاً من ذاكرة حياته الرياضية، خاصة قيادته لمنتخب البرازيل في مونديال 2002 للفوز بلقب البطولة في استاد يوكوهاما الدولي باليابان.
وقال كافو الذي يعد أكثر لاعبي البرازيل مشاركة في مباريات منتخب بلاده برصيد 142 مباراة دولية: "عندما يتحدث الناس عن المونديال والكأس الذهبية الغالية، سرعان ما يتبادر إلى ذهني لقطات من لحظات تتويج المنتخب البرازيلي بالكأس وسط حضور جماهيري حاشد، وهذا حلم يراود لاعب كرة قدم".
وفي سؤال لـ" سبوتنيك"، حول رأيه بتبني مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، للعب بنهج او أسلوب أوروبي، اجاب ان لاعبي المنتخب يلعبون في الدوريات الاوروبية، ولديهم معرفة بهذا الاسلوب، الأمر الذي يسهل على تيتي، عمله من حيث التنظيم وخطط اللعب، وهو الأمر الذي يجعلنا نرى منتخب البرازيل أكثر تنظيما حاليا.
وحول إمكانية الذهاب بعيدا في المونديال، أجاب كافو، سنصل إلى النهائي.
يذكر أن كافو قد شارك بديلاً نهائي عام 1994 بين البرازيل وإيطاليا، والذي انتهى بفوز منتخب السامبا على إيطاليا بركلات الترجيح، في حين لعب أساسياً في نهائي عام 1998 أمام فرنسا، حينما فازت فرنسا على البرازيل بثلاثية نظيفة، إلا أن السامبا عاد لينتفض بعدها بأربع سنوات ويرفع الكأس مرة أخرى بقيادة كافو، بعد فوزه على الماكينات الألمانية بثنائية نظيفة بتوقيع الأسطورة رونالدو.