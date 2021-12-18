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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مالك-تشيلسي-الإنجليزي-يحصل-على-الجنسية-البرتغالية-لأنه-من-أحفاد-اليهود-1054309495.html
مالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"
مالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"
أصبح الملياردير رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم مواطنًا برتغاليًا، مضيفًا جواز سفر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى جواز سفره الروسي... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:17+0000
2021-12-18T15:17+0000
تشيلسي
اليهود
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وحسب رويترز، أكد متحدث باسم أبراموفيتش ما ورد في تقرير لصحيفة بوبليكو البرتغالية اليوم السبت، من أن رجل الأعمال الروسي المولد حصل على الجنسية البرتغالية في 30 أبريل/ نيسان الماضي.وقالت الصحيفة إن قضية أبراموفيتش تستند إلى قانون برتغالي يمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية خلال محاكم التفتيش في العصور الوسطى.وفيما مُنح آلاف اليهود الإسرائيليين الجنسية البرتغالية منذ تمرير القانون في عام 2015، فقد ارتفع عدد هذه الطلبات في البرتغال منذ انتهاء عرض مماثل للجنسية لليهود السفارديم من إسبانيا في عام 2019.ويتم فحص سلاسل الأنساب للمتقدمين من قبل الخبراء الذين يبحثون أيضًا عن أدلة على الاهتمام بثقافة السفارديم.وكان أبراموفيتش قد تبرع بأموال لمشاريع تكريم إرث اليهود السفارديم البرتغاليين في مدينة هامبورغ الألمانية.ولا يوجد تاريخ معروف لليهود السفارديم في روسيا على الرغم من أن أبراموفيتش هو لقب مشترك من أصل يهودي أشكنازي.وتقدر ثروة إبراموفيتش الآن بـ 14.3 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، في صناعة النفط الروسية في التسعينيات واشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003.وقد شغل إبراموفيتش منصب حاكم إقليمي في روسيا من عام 2000 إلى عام 2008 وحصل على الجنسية الإسرائيلية في عام 2018.وكان يعيش في إسبانيا حوالي 300 ألف يهودي عندما أمرهم الملكان إيزابيلا وفرديناند ، في عام 1492، هم ومسلمي البلاد باعتناق الكاثوليكية أو المغادرة.وبناء عليه فر عشرات الآلاف إلى البرتغال، لكنهم تعرضوا للاضطهاد هناك أو طردوا عام 1496.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/لماذا-يستقبل-نادي-تشيلسي-رئيس-إسرائيل-وزوجته-غدا-الأحد؟-1050761332.html
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تشيلسي, اليهود

مالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"

15:17 GMT 18.12.2021
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFتشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021
تشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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أصبح الملياردير رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم مواطنًا برتغاليًا، مضيفًا جواز سفر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إلى جواز سفره الروسي والإسرائيلي.
وحسب رويترز، أكد متحدث باسم أبراموفيتش ما ورد في تقرير لصحيفة بوبليكو البرتغالية اليوم السبت، من أن رجل الأعمال الروسي المولد حصل على الجنسية البرتغالية في 30 أبريل/ نيسان الماضي.
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وقالت الصحيفة إن قضية أبراموفيتش تستند إلى قانون برتغالي يمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية خلال محاكم التفتيش في العصور الوسطى.
وفيما مُنح آلاف اليهود الإسرائيليين الجنسية البرتغالية منذ تمرير القانون في عام 2015، فقد ارتفع عدد هذه الطلبات في البرتغال منذ انتهاء عرض مماثل للجنسية لليهود السفارديم من إسبانيا في عام 2019.
ويتم فحص سلاسل الأنساب للمتقدمين من قبل الخبراء الذين يبحثون أيضًا عن أدلة على الاهتمام بثقافة السفارديم.
وكان أبراموفيتش قد تبرع بأموال لمشاريع تكريم إرث اليهود السفارديم البرتغاليين في مدينة هامبورغ الألمانية.
ولا يوجد تاريخ معروف لليهود السفارديم في روسيا على الرغم من أن أبراموفيتش هو لقب مشترك من أصل يهودي أشكنازي.
وتقدر ثروة إبراموفيتش الآن بـ 14.3 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، في صناعة النفط الروسية في التسعينيات واشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003.
وقد شغل إبراموفيتش منصب حاكم إقليمي في روسيا من عام 2000 إلى عام 2008 وحصل على الجنسية الإسرائيلية في عام 2018.
وكان يعيش في إسبانيا حوالي 300 ألف يهودي عندما أمرهم الملكان إيزابيلا وفرديناند ، في عام 1492، هم ومسلمي البلاد باعتناق الكاثوليكية أو المغادرة.
وبناء عليه فر عشرات الآلاف إلى البرتغال، لكنهم تعرضوا للاضطهاد هناك أو طردوا عام 1496.
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