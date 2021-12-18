https://arabic.sputniknews.com/20211218/محمد-البخيتي--موازين-القوى-تغيرت-على-الأرض-والقرار-2216-أصبح-من-الماضي--1054305545.html

محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي

محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي

وصف القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع باليمن بأنه "مسؤول وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع اليمني". 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T13:55+0000

2021-12-18T13:55+0000

2021-12-18T13:55+0000

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ВОКРУГ МИРА محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي

وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح في جلسة بشأن الوضع في اليمن بأنه لم يعد من الممكن المضي قدما بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:هذا القرار صدر على أساس إمكانية حسم المعركة عسكريا، وبشكل سريع وفرض أمر واقع، ولكن دول العدوان لم تتمكن من حسم المعركة عسكريا، وأصبحت اليوم موازين القوى تميل لصالح اليمن على حساب دول العدوان، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الصاروخية والدفاعية اليمنية وبالتقدم على الأرض.ويرى البخيتي أن هذا القرار ظالم أولا، وثانيا لم يعد من الممكن تطبيقه على أرض الواقع، وهذا ما نوه إليه مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، لأن الواقع قد اختلف وأن موازين القوى شهدت تغيرات ملموسة، ولم يعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 متوافقا معها".بدوره يقول أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء معن دماج ، في حديث لبرنامجنا:التسوية في اليمن مرتبطة بتوصل الأطراف المتصارعة إلى قناعة بعدم إمكانية تحقيق النصر العسكري، وهذا لم يحدث، بل بالعكس، خاصة أن طموحات وتقديرات "الحوثي" للقدرة على الحسم العسكري تزيد، وهذا لا يسمح بأي تسوية، والمسألة الأخرى أنه في كل التجارب التي شاهدناها في القرن20- 21 ،فإن تأزم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية تفضي إلى مزيد من الحرب والتفكك الاجتماعي، ولم تكن دافعا في أي مكان لأي تسوية.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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