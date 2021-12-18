تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/محمد-البخيتي--موازين-القوى-تغيرت-على-الأرض-والقرار-2216-أصبح-من-الماضي--1054305545.html
محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
وصف القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع باليمن بأنه "مسؤول وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع اليمني". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:55+0000
2021-12-18T13:55+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054305388_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_42fe27b3fd2cd838daaaf5e64b3944f0.png
ВОКРУГ МИРА
محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح في جلسة بشأن الوضع في اليمن بأنه لم يعد من الممكن المضي قدما بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:هذا القرار صدر على أساس إمكانية حسم المعركة عسكريا، وبشكل سريع وفرض أمر واقع، ولكن دول العدوان لم تتمكن من حسم المعركة عسكريا، وأصبحت اليوم موازين القوى تميل لصالح اليمن على حساب دول العدوان، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الصاروخية والدفاعية اليمنية وبالتقدم على الأرض.ويرى البخيتي أن هذا القرار ظالم أولا، وثانيا لم يعد من الممكن تطبيقه على أرض الواقع، وهذا ما نوه إليه مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، لأن الواقع قد اختلف وأن موازين القوى شهدت تغيرات ملموسة، ولم يعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 متوافقا معها".بدوره يقول أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء معن دماج ، في حديث لبرنامجنا:التسوية في اليمن مرتبطة بتوصل الأطراف المتصارعة إلى قناعة بعدم إمكانية تحقيق النصر العسكري، وهذا لم يحدث، بل بالعكس، خاصة أن طموحات وتقديرات "الحوثي" للقدرة على الحسم العسكري تزيد، وهذا لا يسمح بأي تسوية، والمسألة الأخرى أنه في كل التجارب التي شاهدناها في القرن20- 21 ،فإن تأزم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية تفضي إلى مزيد من الحرب والتفكك الاجتماعي، ولم تكن دافعا في أي مكان لأي تسوية.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054305388_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_1db0a12f53b9b6711b674366d3976b46.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, حول العالم, аудио

محمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي

13:55 GMT 18.12.2021
ВОКРУГ МИРА
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
وصف القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع باليمن بأنه "مسؤول وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع اليمني".
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح في جلسة بشأن الوضع في اليمن بأنه لم يعد من الممكن المضي قدما بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
هذا القرار صدر على أساس إمكانية حسم المعركة عسكريا، وبشكل سريع وفرض أمر واقع، ولكن دول العدوان لم تتمكن من حسم المعركة عسكريا، وأصبحت اليوم موازين القوى تميل لصالح اليمن على حساب دول العدوان، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الصاروخية والدفاعية اليمنية وبالتقدم على الأرض.
ويرى البخيتي أن هذا القرار ظالم أولا، وثانيا لم يعد من الممكن تطبيقه على أرض الواقع، وهذا ما نوه إليه مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، لأن الواقع قد اختلف وأن موازين القوى شهدت تغيرات ملموسة، ولم يعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 متوافقا معها".
بدوره يقول أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء معن دماج ، في حديث لبرنامجنا:
التسوية في اليمن مرتبطة بتوصل الأطراف المتصارعة إلى قناعة بعدم إمكانية تحقيق النصر العسكري، وهذا لم يحدث، بل بالعكس، خاصة أن طموحات وتقديرات "الحوثي" للقدرة على الحسم العسكري تزيد، وهذا لا يسمح بأي تسوية، والمسألة الأخرى أنه في كل التجارب التي شاهدناها في القرن20- 21 ،فإن تأزم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية تفضي إلى مزيد من الحرب والتفكك الاجتماعي، ولم تكن دافعا في أي مكان لأي تسوية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا
14:05 GMTأطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران حول العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤولين ليبيين
14:04 GMTطالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول
13:59 GMT"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"
13:55 GMTمحمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
13:52 GMTضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
13:49 GMTحفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
13:43 GMTالمركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا
13:40 GMTوفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
13:39 GMTتأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
13:39 GMTسمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر
13:36 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية عمرها 65 عاما بتهمة طعن مستوطن
13:32 GMT‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022
13:32 GMTشيخ الأزهر: الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ
13:27 GMTأمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو
13:24 GMTالمشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"
13:20 GMTعشيرة "الأميرة مريم" تحاصر منزل المجرم الذي شوه وجهها... فيديو وصور
13:07 GMTالسعودية تعلن استضافة "أكبر حدث من نوعه في العالم"
13:07 GMTالتعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة