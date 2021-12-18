محمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب

وهنأ حاكم دبي أمير قطر بمناسبة احتفال بلاده بذكرى تأسيسها، والتي تزامن يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر".وكتب محمد بن راشد لأمير قطر: "نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".وتابع حاكم دبي لأمير قطر: "تجمعنا مظلة مجلس التعاون، وتجمعنا الأخوة والنسب، وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله".يشار إلى أن أمس الجمعة شهد إضاءة برج خليفة في إمارة دبي الخليجية بألوان العلم القطري، احتفالا بعيدها الوطني.وكان أمير قطر حضر الأسبوع الماضي الدورة الـ42 لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، وهي ثاني قمة خليجية يحضرها في المملكة العربية السعودية منذ الأزمة الخليجية بعد "قمة العُلا"، والتي وضع فيها أسس المصالحة بين دول المقاطعة الأربعة من جهة وقطر من جهة أخرى.
بعث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وهنأ حاكم دبي أمير قطر بمناسبة احتفال بلاده بذكرى تأسيسها، والتي تزامن يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر".
وكتب محمد بن راشد لأمير قطر: "نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
وتابع حاكم دبي لأمير قطر: "تجمعنا مظلة مجلس التعاون، وتجمعنا الأخوة والنسب، وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله".
نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعباً يومهم الوطني المجيد .. ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار … تجمعنا مظلة مجلس التعاون .. وتجمعنا الأخوة والنسب… وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله.