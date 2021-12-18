https://arabic.sputniknews.com/20211218/مسؤول-أمريكي-ملتزمون-بحماية-السعودية-وسنواصل-ردع-إيران-1054289282.html

مسؤول أمريكي: ملتزمون بحماية السعودية وسنواصل ردع إيران

مسؤول أمريكي: ملتزمون بحماية السعودية وسنواصل ردع إيران

قال مسؤول أمريكي كبير بالبيت الأبيض، إن واشنطن ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج، مشيرا إلى أنها ستواصل ردع إيران. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T07:30+0000

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وحسب موقع "العربية"، أضاف المسؤول أن العقوبات التي كانت مرتبطة بالاتفاق النووي لن تُرفع قبل عودة إيران إلى الالتزام به. وأوضح أن "إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات".وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران، لافتا إلى أن هذا يتناسق مع النهج الأمريكي في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران.وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.ولم تحقق المحادثات الأخيرة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم، منذ استئنافها قبل ما يزيد عن أسبوعين.وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن إن المفاوضات، "لا تسير على ما يرام".وتسعى إيران إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، فيما يعرّض المفاوضات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/السفير-السعودي-لدى-فيينا-المملكة-تتابع-عن-كثب-محادثات-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1054285711.html

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