مسؤول أمريكي: ملتزمون بحماية السعودية وسنواصل ردع إيران

وحسب موقع "العربية"، أضاف المسؤول أن العقوبات التي كانت مرتبطة بالاتفاق النووي لن تُرفع قبل عودة إيران إلى الالتزام به. وأوضح أن "إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات".وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران، لافتا إلى أن هذا يتناسق مع النهج الأمريكي في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران.وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.ولم تحقق المحادثات الأخيرة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم، منذ استئنافها قبل ما يزيد عن أسبوعين.وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن إن المفاوضات، "لا تسير على ما يرام".وتسعى إيران إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، فيما يعرّض المفاوضات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.
وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.
ودعت السعودية إيران إلى الكف عن المماطلة، وأن تعي بأن الوقت ليس في مصلحتها وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة "عدم الانتشار"، والاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي. مؤكدا أن ذلك سيعود عليها بالاستقرار والازدهار وبالتالي على المنطقة والعالم أجمع.
ولم تحقق المحادثات الأخيرة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم، منذ استئنافها قبل ما يزيد عن أسبوعين.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن إن المفاوضات، "لا تسير على ما يرام".
وتسعى إيران إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، فيما يعرّض المفاوضات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.