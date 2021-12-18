تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مصرع-10-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-انفجار-بمدينة-كراتشي-الباكستانية-1054295938.html
مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية
مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي جنوبي باكستان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T10:34+0000
2021-12-18T10:34+0000
2021-12-18T10:34+0000
العالم
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
وذكرت وسائل إعلام باكستاني، بينها قناة "جيو تي في"، أن "10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار وقع بمنطقة شير شاه باراتشا تشوك بمدينة كراتشي".وأضافت الصحيفة أن الانفجار وقع بعد تسرب غاز من خط أنابيب "سوي" المار عبر المدينة، حيث سبب ضررًا جسيمًا بمبنى تابع لبنك خاص.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, باكستان
مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي جنوبي باكستان.
وذكرت وسائل إعلام باكستاني، بينها قناة "جيو تي في"، أن "10 أشخاص
لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار
وقع بمنطقة شير شاه باراتشا تشوك بمدينة كراتشي".
وأضافت الصحيفة أن الانفجار وقع بعد
تسرب غاز
من خط أنابيب "سوي" المار عبر المدينة، حيث سبب ضررًا جسيمًا بمبنى تابع لبنك خاص.