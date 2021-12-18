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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مطبخ-تيك-توك-يقتحم-عالم-توصيل-الطلبات-في-2022-1054304149.html
‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022
‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022
يقتحم تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" مجال توصيل طلبات الطعام بداية من العام المقبل ‏‏2022.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:32+0000
2021-12-18T13:32+0000
مجتمع
منوعات
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وسيقوم "تيك توك" بتوصيل وجبات طعام حازت على إعجاب مستخدميه في فيديوهات منشورة على منصته، اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك من خلال ما أسمته "مطبخ تيك توك"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وستفتتح المنصة مئات مواقع "مطبخ تيك توك" المخصصة للتوصيل فقط في جميع أنحاء أمريكا، وستكون البداية بـ300 موقع، على أن يزيد العدد إلى أكثر من 1000 مع نهاية العام المقبل.وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "تيك توك" تعاونت مع شركة "Virtual Dining Concepts" لإنشاء مطاعمها الشبحية، وهي التي تتمتع بخبرة ملحوظة في هذا المجال تحديدا، إذ سبق لها وأن تعاونت مع اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" في مطاعمه الافتراضية.أما عن قائمة طعام "مطبخ تيك توك"، فإنه سيقوم بتغييرها على أساس ربع سنوي، وستحتوي الدفعة الأولى من الأطباق على مكرونة فيتا مخبوزة، وهو من أكثر الأطباق التي بحث عنها مستخدمو محرك "غوغل" خلال عام 2021.وستمنح "تيك توك" حصتها من الأرباح من مشروع مطبخها لمبدعي الوصفات.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/رقص-وطائرة-مسيرة-يحصدان-لقب-الفيديو-الأعلى-مشاهدة-على-تيك-توك-في-2021-1053672100.html
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مجتمع, منوعات

‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022

13:32 GMT 18.12.2021
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
تطبيق تيك توك
CC0 / Tiktok official website /
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يقتحم تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" مجال توصيل طلبات الطعام بداية من العام المقبل ‏‏2022.‏
وسيقوم "تيك توك" بتوصيل وجبات طعام حازت على إعجاب مستخدميه في فيديوهات منشورة على منصته، اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك من خلال ما أسمته "مطبخ تيك توك"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وستفتتح المنصة مئات مواقع "مطبخ تيك توك" المخصصة للتوصيل فقط في جميع أنحاء أمريكا، وستكون البداية بـ300 موقع، على أن يزيد العدد إلى أكثر من 1000 مع نهاية العام المقبل.
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وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "تيك توك" تعاونت مع شركة "Virtual Dining Concepts" لإنشاء مطاعمها الشبحية، وهي التي تتمتع بخبرة ملحوظة في هذا المجال تحديدا، إذ سبق لها وأن تعاونت مع اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" في مطاعمه الافتراضية.
أما عن قائمة طعام "مطبخ تيك توك"، فإنه سيقوم بتغييرها على أساس ربع سنوي، وستحتوي الدفعة الأولى من الأطباق على مكرونة فيتا مخبوزة، وهو من أكثر الأطباق التي بحث عنها مستخدمو محرك "غوغل" خلال عام 2021.
وستمنح "تيك توك" حصتها من الأرباح من مشروع مطبخها لمبدعي الوصفات.
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