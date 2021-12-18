https://arabic.sputniknews.com/20211218/مطبخ-تيك-توك-يقتحم-عالم-توصيل-الطلبات-في-2022-1054304149.html

‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022

‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022

يقتحم تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" مجال توصيل طلبات الطعام بداية من العام المقبل ‏‏2022.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T13:32+0000

2021-12-18T13:32+0000

2021-12-18T13:32+0000

مجتمع

منوعات

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وسيقوم "تيك توك" بتوصيل وجبات طعام حازت على إعجاب مستخدميه في فيديوهات منشورة على منصته، اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك من خلال ما أسمته "مطبخ تيك توك"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وستفتتح المنصة مئات مواقع "مطبخ تيك توك" المخصصة للتوصيل فقط في جميع أنحاء أمريكا، وستكون البداية بـ300 موقع، على أن يزيد العدد إلى أكثر من 1000 مع نهاية العام المقبل.وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "تيك توك" تعاونت مع شركة "Virtual Dining Concepts" لإنشاء مطاعمها الشبحية، وهي التي تتمتع بخبرة ملحوظة في هذا المجال تحديدا، إذ سبق لها وأن تعاونت مع اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" في مطاعمه الافتراضية.أما عن قائمة طعام "مطبخ تيك توك"، فإنه سيقوم بتغييرها على أساس ربع سنوي، وستحتوي الدفعة الأولى من الأطباق على مكرونة فيتا مخبوزة، وهو من أكثر الأطباق التي بحث عنها مستخدمو محرك "غوغل" خلال عام 2021.وستمنح "تيك توك" حصتها من الأرباح من مشروع مطبخها لمبدعي الوصفات.

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