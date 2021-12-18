تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مفاجأت-كبيرة-في-تشكيل-منتخب-مصر-لمباراة-قطر-بكأس-العرب-1054292453.html
مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:33+0000
2021-12-18T09:33+0000
2021-12-18T10:32+0000
كأس العرب 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
منتخب قطر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d236081644619f46f818d93b35dbcba8.jpg
وشهد تشكيل منتخب مصر تغييرات كثيرة في مراكزه، حيث تم الدفع بمحمد عبد المنعم في الدفاع لأول مرة، فيما يقود محمد شريف الهجوم على حساب مروان حمدي.وسيتواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي.كما سيبدأ أحمد رفعت كجناح أيسر أساسي لأول مرة، فيما يقود عمر كمال عبد الواحد الجهة اليمنى على حساب أكرم توفيق.وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:حارس: محمد الشناوي.الدفاع: عمر كمال– محمود حمدي "الونش" – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي.أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – عمرو السولية – أحمد رفعت.الهجوم: محمد شريف.يذكر أن المباراة سوف تقام في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتس (12:00 بتوقيت القاهرة) ظهر اليوم السبت على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/أيمن-جادة-قطر-جسدت-الحلم-الكروي-العربي-بـكأس-العرب-وجاهزة--لاستضافة-كأس-العالم-1053968370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_c5a6ee3d95ea0bebde019dcbed28e06a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب مصر الوطني, منتخب قطر الوطني
مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب 09:33 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 10:32 GMT 18.12.2021)
أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.
وشهد تشكيل منتخب مصر تغييرات كثيرة في مراكزه، حيث تم الدفع بمحمد عبد المنعم في الدفاع لأول مرة، فيما يقود محمد شريف الهجوم على حساب مروان حمدي.
وسيتواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي.
كما سيبدأ أحمد رفعت كجناح أيسر أساسي لأول مرة، فيما يقود عمر كمال عبد الواحد الجهة اليمنى على حساب أكرم توفيق.
وجاء تشكيل
منتخب مصر
كالتالي:
الدفاع: عمر كمال– محمود حمدي "الونش" – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.
الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي.
أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – عمرو السولية – أحمد رفعت.
يذكر أن المباراة سوف تقام في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتس (12:00 بتوقيت القاهرة) ظهر اليوم السبت على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة
كأس العرب
.