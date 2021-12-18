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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مفاجأت-كبيرة-في-تشكيل-منتخب-مصر-لمباراة-قطر-بكأس-العرب-1054292453.html
مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:33+0000
2021-12-18T10:32+0000
كأس العرب 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
منتخب قطر الوطني
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وشهد تشكيل منتخب مصر تغييرات كثيرة في مراكزه، حيث تم الدفع بمحمد عبد المنعم في الدفاع لأول مرة، فيما يقود محمد شريف الهجوم على حساب مروان حمدي.وسيتواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي.كما سيبدأ أحمد رفعت كجناح أيسر أساسي لأول مرة، فيما يقود عمر كمال عبد الواحد الجهة اليمنى على حساب أكرم توفيق.وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:حارس: محمد الشناوي.الدفاع: عمر كمال– محمود حمدي "الونش" – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي.أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – عمرو السولية – أحمد رفعت.الهجوم: محمد شريف.يذكر أن المباراة سوف تقام في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتس (12:00 بتوقيت القاهرة) ظهر اليوم السبت على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/أيمن-جادة-قطر-جسدت-الحلم-الكروي-العربي-بـكأس-العرب-وجاهزة--لاستضافة-كأس-العالم-1053968370.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, منتخب قطر الوطني

مفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب

09:33 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 10:32 GMT 18.12.2021)
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.
وشهد تشكيل منتخب مصر تغييرات كثيرة في مراكزه، حيث تم الدفع بمحمد عبد المنعم في الدفاع لأول مرة، فيما يقود محمد شريف الهجوم على حساب مروان حمدي.
وسيتواجد مهند لاشين في وسط الملعب بجانب حمدي فتحي.
كما سيبدأ أحمد رفعت كجناح أيسر أساسي لأول مرة، فيما يقود عمر كمال عبد الواحد الجهة اليمنى على حساب أكرم توفيق.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حارس: محمد الشناوي.
الدفاع: عمر كمال– محمود حمدي "الونش" – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.
الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي.
أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – عمرو السولية – أحمد رفعت.
الهجوم: محمد شريف.
المذيع والإعلامي الرياضي أيمن جادة في حديث لـسبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
أيمن جادة: قطر جسدت الحلم الكروي العربي بـ"كأس العرب" وجاهزة لاستضافة كأس العالم
15 ديسمبر, 14:02 GMT
يذكر أن المباراة سوف تقام في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتس (12:00 بتوقيت القاهرة) ظهر اليوم السبت على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)09:43 GMT
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