https://arabic.sputniknews.com/20211218/منظمة-الصحة-العالمية-أوميكرون-في-89-دولة-وعدد-الحالات-يتضاعف-1054297074.html

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، يوجد الآن في 89 دولة حول العالم. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T10:56+0000

2021-12-18T10:56+0000

2021-12-18T10:56+0000

منظمة الصحة العالمية

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وحسب بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، ونشرته رويترز، أكدت أنه تم الإبلاغ عن متغير فيروس كورونا أوميكرون في 89 دولة، مشيرة إلى أن عدد الحالات يتضاعف في 1.5 إلى 3 أيام في المناطق التي ينتقل فيها المرض.وأكدت المنظمة الدولية أن أوميكرون ينتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة السكانية، لافتة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا بسبب قدرة الفيروس على التهرب من المناعة، أو قابلية انتقاله المتزايدة أو مزيج من الاثنين معًا".وقالت المنظمة: "لا تزال هناك بيانات محدودة عن الخطورة السريرية لأوميكرون"، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم ملف تعريف الخطورة وكيف تتأثر الخطورة بالتطعيم والمناعة الموجودة مسبقًا".وأضافت: "لا تزال هناك معطيات محدودة، ولا يوجد دليل راجعه النظراء، حول فعالية اللقاح حتى الآن لأوميكرون".

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منظمة الصحة العالمية, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون