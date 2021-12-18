منظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف

وحسب بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، ونشرته رويترز، أكدت أنه تم الإبلاغ عن متغير فيروس كورونا أوميكرون في 89 دولة، مشيرة إلى أن عدد الحالات يتضاعف في 1.5 إلى 3 أيام في المناطق التي ينتقل فيها المرض.وأكدت المنظمة الدولية أن أوميكرون ينتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة السكانية، لافتة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا بسبب قدرة الفيروس على التهرب من المناعة، أو قابلية انتقاله المتزايدة أو مزيج من الاثنين معًا".وقالت المنظمة: "لا تزال هناك بيانات محدودة عن الخطورة السريرية لأوميكرون"، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم ملف تعريف الخطورة وكيف تتأثر الخطورة بالتطعيم والمناعة الموجودة مسبقًا".وأضافت: "لا تزال هناك معطيات محدودة، ولا يوجد دليل راجعه النظراء، حول فعالية اللقاح حتى الآن لأوميكرون".
وأكدت المنظمة الدولية أن أوميكرون ينتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة السكانية، لافتة إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا بسبب قدرة الفيروس على التهرب من المناعة، أو قابلية انتقاله المتزايدة أو مزيج من الاثنين معًا".
وكانت المنظمة قد صنفت أوميكرون من قبل كمتغير مثير للقلق في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد وقت قصير من اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معروف عنه، بما في ذلك شدة المرض الذي يسببه.
وقالت المنظمة: "لا تزال هناك بيانات محدودة عن الخطورة السريرية لأوميكرون"، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم ملف تعريف الخطورة وكيف تتأثر الخطورة بالتطعيم والمناعة الموجودة مسبقًا".
وأضافت: "لا تزال هناك معطيات محدودة، ولا يوجد دليل راجعه النظراء، حول فعالية اللقاح حتى الآن لأوميكرون".