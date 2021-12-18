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موقع يكشف عدد اليهود المشاركين في الانتخابات النيابية اللبنانية
موقع يكشف عدد اليهود المشاركين في الانتخابات النيابية اللبنانية
كشف موقع إخباري لبناني، يوم أمس الجمعة، عن عدد اللبنانيين المنتمين إلى الطائفة اليهودية الذين سيقترعون خلال الانتخابات النيابية اللبنانية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T07:43+0000
2021-12-18T07:43+0000
لبنان
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وذكر موقع "المدن" في تقرير أعده أن اللقاء الذي عقد في السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الفائت، شجع أبناء الطائفة اليهودية اللبنانيين، لتسجيل أسمائهم في دول الاغتراب للاقتراع في الانتخابات المقبلة.وكشفت قوائم الناخبين لتوزع المغتربين حسب المذاهب والدوائر الانتخابية، التي وزعتها وزارة الداخلية اللبنانية أنه تم تسجيل عشرة يهود للاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وأربعة في دائرة صيدا بحسب قوائم الشطب. علماً أن عدد اليهود الإجمالي، أي الذين تسجلوا في الخارج، توزعوا على 13 يهوديا في أوروبا (فرنسا) واثنين في أمريكا اللاتينية وواحد فقط في افريقيا. فقد أقدم 16 يهوديا لبنانيا، على تسجيل أسمائهم في الخارج، ثم تراجع العدد إلى 14 بعد التدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية ثم الداخلية.وكان السفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، قد جمع أبناء الطائفة اليهودية في السفارة منذ حوالى الشهر والذي ضم نحو خمسين شخصاً من اليهود الذين هجروا لبنان قبل وبعد اندلاع الحرب الأهلية.
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لبنان

موقع يكشف عدد اليهود المشاركين في الانتخابات النيابية اللبنانية

07:43 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al Amir بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية في لبنان
 بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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كشف موقع إخباري لبناني، يوم أمس الجمعة، عن عدد اللبنانيين المنتمين إلى الطائفة اليهودية الذين سيقترعون خلال الانتخابات النيابية اللبنانية.
وذكر موقع "المدن" في تقرير أعده أن اللقاء الذي عقد في السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الفائت، شجع أبناء الطائفة اليهودية اللبنانيين، لتسجيل أسمائهم في دول الاغتراب للاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وكشفت قوائم الناخبين لتوزع المغتربين حسب المذاهب والدوائر الانتخابية، التي وزعتها وزارة الداخلية اللبنانية أنه تم تسجيل عشرة يهود للاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وأربعة في دائرة صيدا بحسب قوائم الشطب. علماً أن عدد اليهود الإجمالي، أي الذين تسجلوا في الخارج، توزعوا على 13 يهوديا في أوروبا (فرنسا) واثنين في أمريكا اللاتينية وواحد فقط في افريقيا. فقد أقدم 16 يهوديا لبنانيا، على تسجيل أسمائهم في الخارج، ثم تراجع العدد إلى 14 بعد التدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية ثم الداخلية.
وكان السفير اللبناني في فرنسا، رامي عدوان، قد جمع أبناء الطائفة اليهودية في السفارة منذ حوالى الشهر والذي ضم نحو خمسين شخصاً من اليهود الذين هجروا لبنان قبل وبعد اندلاع الحرب الأهلية.
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