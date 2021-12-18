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https://arabic.sputniknews.com/20211218/ناخبو-تايوان-يرفضون-4-استفتاءات-في-انتكاسة-كبيرة-للمعارضة-1054306814.html
ناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة
ناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة
منيت المعارضة في تايوان بانتكاسة كبيرة اليوم السبت بعد أن رفض الناخبون أربعة استفتاءات أيدت المعارضة إجراءها لإظهار فقدان الثقة بالحكومة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:29+0000
2021-12-18T14:29+0000
العالم
تايوان
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وتأتي هزيمة الاستفتاءات بينما تواجه تايبه ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من بكين، كما تعزز موقف الرئيسة تساي إينج وين التي أعيد انتخابها بأغلبية ساحقة في العام الماضي بعد أن تعهدت بالتصدي للصين، وفقا لـ "رويترز".وتقول الصين إن الجزيرة المحكومة ديمقراطيا جزء منها.ويأمل حزب المعارضة الرئيسي (الكومينتانج) المؤيد تقليديا لعلاقات وثيقة مع بكين في تعويض خسارته في انتخابات رئيسية للمجالس البلدية في أواخر العام المقبل.ويطالب الاستفتاءان الرئيسيان بحظر استيراد لحم الخنزير الذي يحتوي على مادة راكتوبامين المضافة المعززة للياقة ضمانا للسلامة وتغيير موقع محطة مزمع إنشاؤها للغاز الطبيعي المسال لحماية الشعاب المرجانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تايوان-صعوبات-كبيرة-بانتظار-الصين-إذا-ما-قررت-تنفيذ-غزو-كامل-لأراضينا--1053871489.html
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العالم, تايوان

ناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة

14:29 GMT 18.12.2021
© Fotolia / SeanPavonePhotoتايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Fotolia / SeanPavonePhoto
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منيت المعارضة في تايوان بانتكاسة كبيرة اليوم السبت بعد أن رفض الناخبون أربعة استفتاءات أيدت المعارضة إجراءها لإظهار فقدان الثقة بالحكومة.
وتأتي هزيمة الاستفتاءات بينما تواجه تايبه ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من بكين، كما تعزز موقف الرئيسة تساي إينج وين التي أعيد انتخابها بأغلبية ساحقة في العام الماضي بعد أن تعهدت بالتصدي للصين، وفقا لـ "رويترز".

وتقول الصين إن الجزيرة المحكومة ديمقراطيا جزء منها.

ويأمل حزب المعارضة الرئيسي (الكومينتانج) المؤيد تقليديا لعلاقات وثيقة مع بكين في تعويض خسارته في انتخابات رئيسية للمجالس البلدية في أواخر العام المقبل.

ويطالب الاستفتاءان الرئيسيان بحظر استيراد لحم الخنزير الذي يحتوي على مادة راكتوبامين المضافة المعززة للياقة ضمانا للسلامة وتغيير موقع محطة مزمع إنشاؤها للغاز الطبيعي المسال لحماية الشعاب المرجانية.
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