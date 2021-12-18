ناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة

وتأتي هزيمة الاستفتاءات بينما تواجه تايبه ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من بكين، كما تعزز موقف الرئيسة تساي إينج وين التي أعيد انتخابها بأغلبية ساحقة في العام الماضي بعد أن تعهدت بالتصدي للصين، وفقا لـ "رويترز".وتقول الصين إن الجزيرة المحكومة ديمقراطيا جزء منها.ويأمل حزب المعارضة الرئيسي (الكومينتانج) المؤيد تقليديا لعلاقات وثيقة مع بكين في تعويض خسارته في انتخابات رئيسية للمجالس البلدية في أواخر العام المقبل.ويطالب الاستفتاءان الرئيسيان بحظر استيراد لحم الخنزير الذي يحتوي على مادة راكتوبامين المضافة المعززة للياقة ضمانا للسلامة وتغيير موقع محطة مزمع إنشاؤها للغاز الطبيعي المسال لحماية الشعاب المرجانية.
منيت المعارضة في تايوان بانتكاسة كبيرة اليوم السبت بعد أن رفض الناخبون أربعة استفتاءات أيدت المعارضة إجراءها لإظهار فقدان الثقة بالحكومة.
وتأتي هزيمة الاستفتاءات بينما تواجه تايبه ضغطا عسكريا وسياسيا متزايدا من بكين، كما تعزز موقف الرئيسة تساي إينج وين التي أعيد انتخابها بأغلبية ساحقة في العام الماضي بعد أن تعهدت بالتصدي للصين، وفقا لـ "رويترز".
وتقول الصين إن الجزيرة المحكومة ديمقراطيا جزء منها.
ويأمل حزب المعارضة الرئيسي (الكومينتانج) المؤيد تقليديا لعلاقات وثيقة مع بكين في تعويض خسارته في انتخابات رئيسية للمجالس البلدية في أواخر العام المقبل.
ويطالب الاستفتاءان الرئيسيان بحظر استيراد لحم الخنزير الذي يحتوي على مادة راكتوبامين المضافة المعززة للياقة ضمانا للسلامة وتغيير موقع محطة مزمع إنشاؤها للغاز الطبيعي المسال لحماية الشعاب المرجانية.