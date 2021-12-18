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هولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"
هولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"
أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم السبت، فرض الإغلاق الشامل في البلاد، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T20:25+0000
2021-12-18T20:25+0000
هولندا
عالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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أمستردام، 18 ديسمبر - سبوتنيك. وجاءت تصريحات روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة، جاب فان ديسل، والتي أكد خلالها أنه على بلاده فرض إجراءات جديدة بداية من الغد، بسبب الانتشار السريع لـ"أوميكرون".وأشار مارك روتييه إلى أن إجراءات الإغلاق ستدخل حيز التنفيذ في الساعة الخامسة من صباح الغد، الأحد، على أن يستمر العمل بها حتى 14 يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن بلاده ستقيم الوضع مرة أخرى، وفي حال لم تكن الأرقام مرتفعة للغاية فستخفف هولندا بعدها الإجراءات.وبموجب الإجراءات الهولندية الجديدة، سيتم إغلاق المسارح والمتاحف ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والصالات الرياضية وكذلك المطاعم.ويشار إلى أن هولندا أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رصد 13 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لوافدين من جنوب أفريقيا، وهو المتحور الذي اكتشف لأول مرة في هذه الدولة، وانتشر حتى الآن في 89 دولة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/خبراء-الصحة-في-هولندا-يوصون-بإغلاق-صارم-بسبب-أوميكرون-1054286911.html
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هولندا, عالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

هولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"

20:25 GMT 18.12.2021
© REUTERS / STRINGERفيروس كورونا في هولندا
فيروس كورونا في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم السبت، فرض الإغلاق الشامل في البلاد، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
أمستردام، 18 ديسمبر - سبوتنيك. وجاءت تصريحات روتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، هوغو دي يونغ، ومدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة، جاب فان ديسل، والتي أكد خلالها أنه على بلاده فرض إجراءات جديدة بداية من الغد، بسبب الانتشار السريع لـ"أوميكرون".
رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - أمستردام، هولندا 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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03:24 GMT
وأشار مارك روتييه إلى أن إجراءات الإغلاق ستدخل حيز التنفيذ في الساعة الخامسة من صباح الغد، الأحد، على أن يستمر العمل بها حتى 14 يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن بلاده ستقيم الوضع مرة أخرى، وفي حال لم تكن الأرقام مرتفعة للغاية فستخفف هولندا بعدها الإجراءات.
وبموجب الإجراءات الهولندية الجديدة، سيتم إغلاق المسارح والمتاحف ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والصالات الرياضية وكذلك المطاعم.
ويشار إلى أن هولندا أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رصد 13 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لوافدين من جنوب أفريقيا، وهو المتحور الذي اكتشف لأول مرة في هذه الدولة، وانتشر حتى الآن في 89 دولة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
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