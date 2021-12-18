تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
https://arabic.sputniknews.com/20211218/وزير-بريكست-البريطاني-يعلن-تنحيه-عن-منصبه-بسبب-سياسة-جونسون-1054322324.html
وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
قال الوزير البريطاني المعني بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، ديفيد فروست يوم السبت، إنه سيستقيل بشكل فوري، مشيرا إلى مخاوف بشأن "توجه" حكومة رئيس... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T23:24+0000
2021-12-18T23:24+0000
بريكست
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
وقال فروست في خطاب إلى جونسون أعلنه مكتب رئيس الوزراء، وكان المفاوض في ملف بريكست، قد حذر من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن وبروكسل، إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية، وفقا لرويترز.وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريكست

وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون

23:24 GMT 18.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
قال الوزير البريطاني المعني بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، ديفيد فروست يوم السبت، إنه سيستقيل بشكل فوري، مشيرا إلى مخاوف بشأن "توجه" حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال فروست في خطاب إلى جونسون أعلنه مكتب رئيس الوزراء،
من المخيب للآمال أن يتم الإعلان عن هذه الخطة هذا المساء، وفي ظل هذه الظروف أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أكتب متنحيا بشكل فوري.
وكان المفاوض في ملف بريكست، قد حذر من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن وبروكسل، إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية، وفقا لرويترز.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:42 GMTقصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
00:33 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
00:10 GMTبعد نقل السفير الإيراني.. الحوثي يوجه طلبا إلى العراق
أمسوزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
أمسبمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران
أمسسويسرا تسلم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة
أمسالرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية
أمسموسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم
أمسعلماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة
أمسكييف: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا
أمسمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
أمسحمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت
أمسمصر ترفض بيان ألمانيا بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري
أمس 3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد
أمسمسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق
أمسقيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب
أمسدراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي
أمسرئيس وزراء قطر يوجه رسالة إلى منتخب الجزائر بعد فوزه بكأس العرب
أمسجنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
أمسهولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"