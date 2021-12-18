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https://arabic.sputniknews.com/20211218/وزير-بريكست-البريطاني-يعلن-تنحيه-عن-منصبه-بسبب-سياسة-جونسون-1054322324.html
وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
قال الوزير البريطاني المعني بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، ديفيد فروست يوم السبت، إنه سيستقيل بشكل فوري، مشيرا إلى مخاوف بشأن "توجه" حكومة رئيس... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T23:24+0000
2021-12-18T23:24+0000
2021-12-18T23:24+0000
بريكست
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وقال فروست في خطاب إلى جونسون أعلنه مكتب رئيس الوزراء، وكان المفاوض في ملف بريكست، قد حذر من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن وبروكسل، إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية، وفقا لرويترز.وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريكست
وزير بريكست البريطاني يعلن تنحيه عن منصبه بسبب سياسة جونسون
قال الوزير البريطاني المعني بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، ديفيد فروست يوم السبت، إنه سيستقيل بشكل فوري، مشيرا إلى مخاوف بشأن "توجه" حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال فروست في خطاب إلى جونسون أعلنه مكتب رئيس الوزراء،
من المخيب للآمال أن يتم الإعلان عن هذه الخطة
هذا المساء، وفي ظل هذه الظروف أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أكتب متنحيا بشكل فوري.
وكان المفاوض في ملف بريكست، قد حذر من
فتور طويل الأمد في العلاقات
بين لندن وبروكسل، إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية، وفقا لرويترز.
وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني 2020، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.