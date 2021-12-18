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https://arabic.sputniknews.com/20211218/وضع-رئيس-وزراء-الأردن-في-الحجر-الصحي-بعد-إصابة-أحد-أبنائه-بكورونا-1054311883.html
وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
أعلنت وزارة الصحة، في الأردن، وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في الحجر المنزلي، بعد اكتشاف إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:25+0000
2021-12-18T16:25+0000
2021-12-18T16:25+0000
أخبار الأردن
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وقالت الوزارة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "سيطبق عليه (الخصاونة) إجراءات البروتوكول الصحي، لأنه مخالط لصيق، بعد تأكيد إصابة أحد ابنائه بفيروس كورونا".ونقلت الوكالة عن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي تأكيده أنه "بعد 5 أيام سيجري (الخصاونة) فحص (بي سي آر)، وإذا كانت النتيجة سلبية، يعاود عمله".وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن "البروتوكول الصحي يطبق على الجميع، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحماية المجتمع".وأعلنت الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة و1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12191 وفاة 1033469 إصابة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
وضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
أعلنت وزارة الصحة، في الأردن، وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في الحجر المنزلي، بعد اكتشاف إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة، في تصريح نقلته
وكالة الأنباء الأردنية
"بترا" إنه "سيطبق عليه (الخصاونة) إجراءات البروتوكول الصحي، لأنه مخالط لصيق، بعد تأكيد إصابة أحد ابنائه بفيروس كورونا".
ونقلت الوكالة عن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي تأكيده أنه "بعد 5 أيام سيجري (الخصاونة) فحص (بي سي آر)، وإذا كانت النتيجة سلبية، يعاود عمله".
وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن "البروتوكول الصحي يطبق على الجميع، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحماية المجتمع".
وأعلنت الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة و1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12191 وفاة 1033469 إصابة.