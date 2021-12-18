وفاة الطيار الخاص للملك حسين بن طلال والشيخ زايد آل نهيان

وقالت وكالة أنباء "عمون" الإخبارية إن أرشيد عمل مرافق طيار للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال بالستينات، كما كان طيارا خاصا للشيخ زايد آل نهيان.ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الطيار الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الكاظم في دير غبار بالعاصمة الأردنية عمان إلى مقابر وادي السير اليوم السبت.ونعت الوكالة الأردنية الطيار الراحل ووصفته بأنه كان "من أعمدة الدولة الأردنية الهاشمية الذي خدم المملكة منذ انضمامه كطيار حربي في سلاح الجو الأردني"، كما ساهم في تطوير المملكة حيث عمل فيها كمدير للعمليات الجوية ومديرا لسلطة الطيران المدني وخبير تدريب دولي في العديد من الدول ومنظمة الطيران الدولي.
توفي الكابتن الطيار جهاد سليمان أرشيد، أمس الجمعة، بعد مسيرة مهنية حافلة عمل خلالها طيارا خاصا لكل من الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، والشيخ الراحل زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.
وقالت وكالة أنباء "عمون" الإخبارية إن أرشيد عمل مرافق طيار للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال بالستينات، كما كان طيارا خاصا للشيخ زايد آل نهيان.
ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الطيار الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الكاظم في دير غبار بالعاصمة الأردنية عمان إلى مقابر وادي السير اليوم السبت.
ونعت الوكالة الأردنية الطيار الراحل ووصفته بأنه كان "من أعمدة الدولة الأردنية الهاشمية الذي خدم المملكة منذ انضمامه كطيار حربي في سلاح الجو الأردني"، كما ساهم في تطوير المملكة حيث عمل فيها كمدير للعمليات الجوية ومديرا لسلطة الطيران المدني وخبير تدريب دولي في العديد من الدول ومنظمة الطيران الدولي.