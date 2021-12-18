يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية

ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن رسول، إنه لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو حلف "الناتو" داخل قاعدة عين الأسد، مؤكدا أن من يتواجد في القاعدة هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية.وأشار يحيى رسول إلى أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة قد تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع تعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد.ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن القاعدة عراقية، والمسؤول عنها هو قائد عراقي، وتحميها قوات عراقية، مشددا على أنه حتى المستشارين هم ضمن الحماية العراقية"، وباتت القاعدة، بالكامل، تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصرا.
أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن رسول، إنه لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو حلف "الناتو" داخل قاعدة عين الأسد، مؤكدا أن من يتواجد في القاعدة هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية.
وأشار يحيى رسول إلى أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة قد تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع تعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد.
ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن القاعدة عراقية، والمسؤول عنها هو قائد عراقي، وتحميها قوات عراقية، مشددا على أنه حتى المستشارين هم ضمن الحماية العراقية"، وباتت القاعدة، بالكامل، تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصرا.