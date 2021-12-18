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يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، تحت سيطرة القوات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:37+0000
2021-12-18T15:37+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن رسول، إنه لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو حلف "الناتو" داخل قاعدة عين الأسد، مؤكدا أن من يتواجد في القاعدة هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية.وأشار يحيى رسول إلى أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة قد تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع تعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد.ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن القاعدة عراقية، والمسؤول عنها هو قائد عراقي، وتحميها قوات عراقية، مشددا على أنه حتى المستشارين هم ضمن الحماية العراقية"، وباتت القاعدة، بالكامل، تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/وفد-أمني-عراقي-رفيع-المستوى-يصل-إلى-قاعدة-عين-الأسد-1054304924.html
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العالم العربي, العراق

يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية

15:37 GMT 18.12.2021
© REUTERS / John Davisonتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / John Davison
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أكد اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن قاعدة "عين الأسد" الواقعة في محافظة الأنبار، تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن رسول، إنه لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو حلف "الناتو" داخل قاعدة عين الأسد، مؤكدا أن من يتواجد في القاعدة هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية.
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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وأشار يحيى رسول إلى أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة قد تم إخلاؤها من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع تعتبر تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية نفسها، من أسلحة وآليات ومعدات تدعم القوات العراقية في مهمة الدفاع عن البلد.
ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن القاعدة عراقية، والمسؤول عنها هو قائد عراقي، وتحميها قوات عراقية، مشددا على أنه حتى المستشارين هم ضمن الحماية العراقية"، وباتت القاعدة، بالكامل، تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصرا.
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