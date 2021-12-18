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https://arabic.sputniknews.com/20211218/يوم-اللغة-العربية-العالمي-وجهود-دولية-لتعزيزها-1054303252.html
يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها
يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها
تحظى اللغة العربية بأهمية كبيرة في عالم اللغات، وهي إحدى اللّغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، والثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري والذي أقرّته... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:03+0000
2021-12-18T13:03+0000
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يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها
يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها
وللحديث أكثر عن اللغة العربية ومكانتها بين اللغات في واقعنا الحالي، قال رئيس المجلس العلمي لكلية الآداب واللغات بالجزائر، الأستاذ البروفيسور كمال قادري لـ "صدى الحياة":ومن جانبه، تحدّث الأمين العام لمجمع الملك سلمان للّغة العربية العالمي، البروفيسور عبد الله الوشمي لـ "صدى الحياة" عن هذه المبادرة لتعزيز اللغة العربية ودورها وقال:التفاصيل في الملف الصوتي...إعــداد وتقــديم: فرح القادري.
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راديو, صدى الحياة, аудио

يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها

13:03 GMT 18.12.2021
يوم اللغة العربية العالمي وجهود دولية لتعزيزها
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
تحظى اللغة العربية بأهمية كبيرة في عالم اللغات، وهي إحدى اللّغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، والثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري والذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة عام 1973 كيوم عالمي للغة العربية.
وللحديث أكثر عن اللغة العربية ومكانتها بين اللغات في واقعنا الحالي، قال رئيس المجلس العلمي لكلية الآداب واللغات بالجزائر، الأستاذ البروفيسور كمال قادري لـ "صدى الحياة":

"إن اللغة العربية لغة تاريخية ولغة حية بكل جدارة، ذلك بأن هذه اللغة تمتد عبر التاريخ وتحفظ تاريخ الإنسانية والثقافة العربية والإسلامية، ولهذا اكتسبت كل هذا الزخم وكل هذه القيمة العالمية بين كل اللّغات، وكل لغة لها قيمة ولها تاريخ ولكن تاريخ اللغة العربية يتميز بهذا الامتداد الطويل الذي حفظت به الثقافة والموروث اللّساني العربي الإسلامي، والتي في مقابل ذلك تتميز بقدرتها على مقاومة الزمن من خلال الثبات على قدر كبير من خصائصها ومميزاتها التي تجعلها لغة دائمة ومستمرة في حياة الإنسان".

ومن جانبه، تحدّث الأمين العام لمجمع الملك سلمان للّغة العربية العالمي، البروفيسور عبد الله الوشمي لـ "صدى الحياة" عن هذه المبادرة لتعزيز اللغة العربية ودورها وقال:

"إن مبادرة تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يتفرّد بالتّوسع في الجانب الدولي، ويقوم بتأسيس المراكز الدولية والبحوث، وستنطلق في الأيام القادمة فعاليات مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية، واللغة العربية هي لغة أجيال تنتمي إلى حضارات وثقافات وبقاع جغرافية متنوعة، والمجمع يهتم ويركّز على هذا الجانب ويضيف إلى ذلك الاهتمام بالذكاء الاصطناعي و تأسيس المعامل الصوتية والاهتمام بالمحتوى العربي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعــداد وتقــديم: فرح القادري.
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