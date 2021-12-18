3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد

وتوقعت الأرصاد في بيان أن يسود طقس بارد نهارا علي معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا.ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى العظمي علي القاهرة 17 درجة والصغرى 10 درجات والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا.وأشارت إلى أن ما يزيد من برودة الطقس غدا الأحد هو نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والاتربة علي الدلتا والقاهرة والوجه البحري.وأضافت الأرصاد المصرية أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 55 كم/س.كما ستشهد البلاد تشكل سحب رعدية تبدأ أقصى غربي البلاد عند محافظة السلوم يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصل بمرور الوقت إلى مطروح والإسكندرية، لتصل في نهاية اليوم إلى مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
حذرت هيئة الأرصاد المصرية، من تعرض البلاد غدا الأحد، إلى أجواء شديدة البرودة، بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا، تكون مصحوبة برياح قوية مثيرة للأتربة مع سقوط أمطار.
وتوقعت الأرصاد في بيان أن يسود طقس بارد نهارا علي معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا.
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى العظمي علي القاهرة 17 درجة والصغرى 10 درجات والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا.
وأشارت إلى أن ما يزيد من برودة الطقس غدا الأحد هو نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والاتربة علي الدلتا والقاهرة والوجه البحري.
وأضافت الأرصاد المصرية أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 55 كم/س.
كما ستشهد البلاد تشكل سحب رعدية تبدأ أقصى غربي البلاد عند محافظة السلوم يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصل بمرور الوقت إلى مطروح والإسكندرية، لتصل في نهاية اليوم إلى مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.