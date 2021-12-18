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3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد
3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد
حذرت هيئة الأرصاد المصرية، من تعرض البلاد غدا الأحد، إلى أجواء شديدة البرودة، بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا، تكون مصحوبة برياح قوية مثيرة... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:11+0000
2021-12-18T21:11+0000
رياح
درجات الحرارة اليوم
أمطار
الأرصاد المصرية
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وتوقعت الأرصاد في بيان أن يسود طقس بارد نهارا علي معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا.ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى العظمي علي القاهرة 17 درجة والصغرى 10 درجات والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا.وأشارت إلى أن ما يزيد من برودة الطقس غدا الأحد هو نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والاتربة علي الدلتا والقاهرة والوجه البحري.وأضافت الأرصاد المصرية أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 55 كم/س.كما ستشهد البلاد تشكل سحب رعدية تبدأ أقصى غربي البلاد عند محافظة السلوم يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصل بمرور الوقت إلى مطروح والإسكندرية، لتصل في نهاية اليوم إلى مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
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رياح, درجات الحرارة اليوم, أمطار, الأرصاد المصرية

3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد

21:11 GMT 18.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية، من تعرض البلاد غدا الأحد، إلى أجواء شديدة البرودة، بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا، تكون مصحوبة برياح قوية مثيرة للأتربة مع سقوط أمطار.
وتوقعت الأرصاد في بيان أن يسود طقس بارد نهارا علي معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا.
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى العظمي علي القاهرة 17 درجة والصغرى 10 درجات والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا.
وأشارت إلى أن ما يزيد من برودة الطقس غدا الأحد هو نشاط الرياح، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والاتربة علي الدلتا والقاهرة والوجه البحري.
وأضافت الأرصاد المصرية أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 55 كم/س.
كما ستشهد البلاد تشكل سحب رعدية تبدأ أقصى غربي البلاد عند محافظة السلوم يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصل بمرور الوقت إلى مطروح والإسكندرية، لتصل في نهاية اليوم إلى مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.
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