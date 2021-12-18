33 مليار دولار قیمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن روح الله لطيفي، متحدث باسم الجمارك الإيرانية، أن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر) قد ارتفعت إلى 33 مليار دولار.وأكد روح الله لطيفي أنه تم استيراد ما مجموعه 110 ملايين و 284 ألف طن من البضائع، بقيمة تبلغ 63 مليارا و 132 مليون دولار لتصديرها إلى دول أخرى بنهاية نوفمبر .وأشار المسؤول الإيراني إلى أن حجم التجارة مع دول الجوار قد شكل 62% من إجمالي تجارة البلاد، مما بلغت قيمتها 52% من إجمالي قيمتها.في خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وعلامة على نجاح المفاوضات القائمة، أعلنت إيران استئناف الصادرات إلى السعودية، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، قوله إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
بلغت قيمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار 33 مليار دولار مسجلة بذلك نموا 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن روح الله لطيفي، متحدث باسم الجمارك الإيرانية، أن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر) قد ارتفعت إلى 33 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، قوله إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".