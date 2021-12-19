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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/أبو-الغيط-يهنئ-قطر-على-التنظيم-الناجح-لبطولة-كأس-العرب-1054331903.html
أبو الغيط يهنئ قطر على التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب
أبو الغيط يهنئ قطر على التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب
هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدوحة، اليوم الأحد، على تنظيمها الناجح لبطولة كأس العرب لكرة القدم، واصفا إياها بـ"المبهجة". 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:49+0000
2021-12-19T10:49+0000
كأس العرب 2021
العالم العربي
أحمد أبو الغيط
جامعة الدول العربية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في بيان: "النسخة الأخيرة لكأس العرب التي استضافتها قطر كانت مهرجانا عربيا رياضيا مبهجا. كل التهنئة لدولة قطر قيادة وشعبا على استضافة هذه البطولة الناجحة تنظيما ومشاركة".كما هنأ أبو الغيط، المنتخب الجزائري، على فوزه بالكأس "بعد أداء رفيع ومميز وضعه في المقدمة بجدارة"، بحسب البيان.فازت الجزائر ببطولة كأس العرب بعد انتصارها على تونس في المباراة النهائية، السبت، بهدفين مقابل لا شيء، لتحقق بذلك أول فوز لها بالبطولة في نسختها العاشرة.سيطر التعادل السلبي على المباراة بين الجزائر وتونس رغم تكرار الفرص لإحراز أهداف، واستمر الأمر كذلك إلى أن سجل أمير سعيود هدفا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الإضافي الأول، ثم ضاعف ياسين براهيمي النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الإضافي الثاني.أصبح المنتخب الجزائري سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي الذي حصل عليها مرتين، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.انطلقت البطولة في قطر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة 16 فريقا عربيا، فيما يمثل استعدادا لاستضافة الدولة الخليجية بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/العربية-لغة-الضاد-قريبا-رسمية-في-الفيفا-1054313047.html
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العالم العربي, أحمد أبو الغيط, جامعة الدول العربية

أبو الغيط يهنئ قطر على التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب

10:49 GMT 19.12.2021
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . M.Hemida
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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدوحة، اليوم الأحد، على تنظيمها الناجح لبطولة كأس العرب لكرة القدم، واصفا إياها بـ"المبهجة".
القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في بيان: "النسخة الأخيرة لكأس العرب التي استضافتها قطر كانت مهرجانا عربيا رياضيا مبهجا. كل التهنئة لدولة قطر قيادة وشعبا على استضافة هذه البطولة الناجحة تنظيما ومشاركة".
كما هنأ أبو الغيط، المنتخب الجزائري، على فوزه بالكأس "بعد أداء رفيع ومميز وضعه في المقدمة بجدارة"، بحسب البيان.
فازت الجزائر ببطولة كأس العرب بعد انتصارها على تونس في المباراة النهائية، السبت، بهدفين مقابل لا شيء، لتحقق بذلك أول فوز لها بالبطولة في نسختها العاشرة.
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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سيطر التعادل السلبي على المباراة بين الجزائر وتونس رغم تكرار الفرص لإحراز أهداف، واستمر الأمر كذلك إلى أن سجل أمير سعيود هدفا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الإضافي الأول، ثم ضاعف ياسين براهيمي النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الإضافي الثاني.
أصبح المنتخب الجزائري سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي الذي حصل عليها مرتين، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
انطلقت البطولة في قطر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة 16 فريقا عربيا، فيما يمثل استعدادا لاستضافة الدولة الخليجية بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
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