أردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح

ونقلت رويترز عن أردوغان قوله إنه نجح في وقت سابق، في خفض التضخم إلى 4%، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب.وشدد الرئيس التركي على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.تأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.وخرجت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد جراء سياسات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك.واحتشد المحتجون في ميدان كارتال والمناطق المحيطة به، منددين بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد بسعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية.وتشهد مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتجمع أمس السبت آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر شرقي البلاد وإزمير غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال الخدمات العامة احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن حرب الاستقلال الاقتصادي، التي تخوضها بلاده، مستمرة بنجاح.
ونقلت رويترز عن أردوغان قوله إنه نجح في وقت سابق، في خفض التضخم إلى 4%، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب.
وشدد الرئيس التركي على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.
تأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.
وخرجت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد جراء سياسات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك.
واحتشد المحتجون في ميدان كارتال والمناطق المحيطة به، منددين بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد بسعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية.
وتشهد مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتجمع أمس السبت آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر شرقي البلاد وإزمير غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال الخدمات العامة احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر.