تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/أردوغان-حرب-الاستقلال-الاقتصادي-مستمرة-بنجاح-1054342659.html
أردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
أردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن حرب الاستقلال الاقتصادي، التي تخوضها بلاده، مستمرة بنجاح. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:36+0000
2021-12-19T14:36+0000
أخبار العالم الآن
أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:341:2883:1963_1920x0_80_0_0_49744ed1e5c64b3ffe7d198ec778059e.jpg
ونقلت رويترز عن أردوغان قوله إنه نجح في وقت سابق، في خفض التضخم إلى 4%، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب.وشدد الرئيس التركي على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.تأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.وخرجت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد جراء سياسات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك.واحتشد المحتجون في ميدان كارتال والمناطق المحيطة به، منددين بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد بسعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية.وتشهد مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتجمع أمس السبت آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر شرقي البلاد وإزمير غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال الخدمات العامة احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c479f7700d14d3322f68bb8229704187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أردوغان

أردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح

14:36 GMT 19.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن حرب الاستقلال الاقتصادي، التي تخوضها بلاده، مستمرة بنجاح.
ونقلت رويترز عن أردوغان قوله إنه نجح في وقت سابق، في خفض التضخم إلى 4%، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب.
وشدد الرئيس التركي على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.
تأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.
وخرجت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور اقتصاد البلاد جراء سياسات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للأتراك.
واحتشد المحتجون في ميدان كارتال والمناطق المحيطة به، منددين بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع الشديد بسعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية.
وتشهد مدن تركية مختلفة احتجاجات متواصلة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وتجمع أمس السبت آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر شرقي البلاد وإزمير غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال الخدمات العامة احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTبعد أكثر من عقد...ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
16:09 GMT"التعاون الإسلامي" تعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان لمتابعة ملف الدعم الإنساني
16:08 GMTعقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
16:06 GMTأمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
16:05 GMTعبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
16:03 GMTالسودان ينتفض… مطالب جديدة للشارع بعد 3 سنوات على اندلاع الثورة
15:47 GMTاكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
15:45 GMTرجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
15:35 GMTالإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
15:29 GMT"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
15:23 GMTأوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%
15:10 GMTإيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
15:09 GMTإسرائيل... الكنيست يعتمد سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعد إصابة عدد من موظفيه بـ"أومبكرون"
15:08 GMTنادي قطر يكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي.. فيديو
15:00 GMTشقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم
14:53 GMTالخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
14:52 GMTالصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي