https://arabic.sputniknews.com/20211219/أردوغان-يكشف-عن-قيمة-المشاريع-التي-نفذتها-شركات-بلاده-في-إفريقيا-1054350861.html

أردوغان يكشف عن قيمة المشاريع التي نفذتها شركات بلاده في إفريقيا

أردوغان يكشف عن قيمة المشاريع التي نفذتها شركات بلاده في إفريقيا

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان، مساء اليوم الأحد، عن حجم استثمارات الشركات التركية في إفريقيا. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T18:24+0000

2021-12-19T18:24+0000

2021-12-19T18:24+0000

تركيا

إفريقيا

أردوغان

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جاء ذلك خلال لقائه مع شباب أفارقة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية، التي استضفاتها تركيا في الفترة بين 16- 18 من الشهر الجاري، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وقال أردوغان إن شركات بلاده تتولى ما يزيد عن 1150 مشروعا في إفريقيا بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار تقريبا، وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الأفارقة.وأضاف أن تركيا تنظر إلى الدول الإفريقية باعتبارها "جيرانا وأصدقاء دائمين على الرغم من المسافة الفاصلة، وتتشارك معها الرؤية حيال قضايا القارة".وأشار إلى أن 14 ألف شاب إفريقي استفادوا من المنح الدراسية التركية، لافتا إلى أنه يصادف بعضهم أثناء زيارته إلى دول القارة، ويفتخر بنجاحاتهم.وألقى الرئيس التركي بالضوء على أهداف بلاده المستقبلية المتعلقة بعلاقاتها مع إفريقيا، وقال إن "عدد السفارات التركية في القارة ارتفع إلى 42 بعد أن كان 12 عند وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم".وتابع: "هدفنا هو رفع العدد إلى 50 سفارة، وكذلك زيادة عدد سفارات الدول الإفريقية في تركيا".وأمس السبت، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإفريقيا تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020، مضيفا "واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html

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تركيا, إفريقيا, أردوغان