https://arabic.sputniknews.com/20211219/أعراض-قد-تشير-إلى-تناول-جرعة-زائدة-من-الباراسيتومول-1054331544.html

أعراض قد تشير إلى تناول جرعة زائدة من الباراسيتومول

أعراض قد تشير إلى تناول جرعة زائدة من الباراسيتومول

يستخدم الباراسيتامول للعديد من الأمراض، سواء كان ذلك نتيجة مرض أو إصابة، ولكن الكثير من الباراسيتامول يمكن أن يكون ضارًا. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T10:40+0000

2021-12-19T10:40+0000

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مجتمع

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يمكن أن يكون الباراسيتامول، مثل العديد من الأدوية الأخرى التي تساعدك، خطيرًا إذا تناولت الكثير منه. يمكن أن يؤثر عليك أيضًا إذا تناولته في نفس الوقت مع دواء آخر وتفاعلا في معدتك.يجب معرفة الأعراض في حالة تناول جرعة زائدة أو رد فعل سلبي، حتى تتمكن من طلب المساعدة.قامت Mayo Clinic بتعديد الأعراض. تتشابه علامات رد فعل سلبي تجاه الباراسيتامول مع تلك التي قد تحدث مع نزلات البرد، حسب موقع ميديك فوروم.وهي حمى قد تكون مصحوبة بقشعريرة والتهاب في الحلق. إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فيمكن تحديد الجرعة الزائدة بعلامات أخرى.وتشمل البراز الدموي أو الأسود، والبول الدموي أو المعكر. قد تعاني أيضًا من آلام أسفل الظهر وتجد بقعًا حمراء على جلدك. بالإضافة إلى ذلك، قد تصاب بطفح جلدي أو حكة شديدة.تؤكد Mayo Clinic أن هذه كلها بعض التفاعلات العكسية المحتملة للباراسيتامول.

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مجتمع