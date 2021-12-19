أعراض قد تشير إلى تناول جرعة زائدة من الباراسيتومول

يمكن أن يكون الباراسيتامول، مثل العديد من الأدوية الأخرى التي تساعدك، خطيرًا إذا تناولت الكثير منه. يمكن أن يؤثر عليك أيضًا إذا تناولته في نفس الوقت مع دواء آخر وتفاعلا في معدتك.يجب معرفة الأعراض في حالة تناول جرعة زائدة أو رد فعل سلبي، حتى تتمكن من طلب المساعدة.قامت Mayo Clinic بتعديد الأعراض. تتشابه علامات رد فعل سلبي تجاه الباراسيتامول مع تلك التي قد تحدث مع نزلات البرد، حسب موقع ميديك فوروم.وهي حمى قد تكون مصحوبة بقشعريرة والتهاب في الحلق. إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فيمكن تحديد الجرعة الزائدة بعلامات أخرى.وتشمل البراز الدموي أو الأسود، والبول الدموي أو المعكر. قد تعاني أيضًا من آلام أسفل الظهر وتجد بقعًا حمراء على جلدك. بالإضافة إلى ذلك، قد تصاب بطفح جلدي أو حكة شديدة.تؤكد Mayo Clinic أن هذه كلها بعض التفاعلات العكسية المحتملة للباراسيتامول.