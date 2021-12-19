https://arabic.sputniknews.com/20211219/ألمانيا-تشدد-قيود-السفر-على-القادمين-من-بريطانيا-1054333209.html

ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا

ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا

أصبحت ألمانيا أحدث دولة أوروبية تحظر معظم المسافرين من بريطانيا، في محاولة لإبطاء انتشار متغير أوميكرون. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T11:19+0000

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بريطانيا

ألمانيا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وحسب بي بي سي أعلن معهد روبرت-كوخ، وهو وكالة صحية فيدرالية، عن القواعد الجديدة للسفر، حيث تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها منطقة خطرة للفيروس، وهي أعلى مستوى لخطر كوفيد.كما تم إضافة الدنمارك وفرنسا والنرويج ولبنان إلى قائمة المخاطر العالية في ألمانيا وسيتم تقييد السفر من هذه البلدان أيضًا.تأتي هذه الخطوة بعد الإبلاغ عن 90418 حالة كورونا اليومية في جميع أنحاء بريطانيا أمس السبت ، بعد أيام من المستويات القياسية.وقد حذر المستشارون العلميون من أن دخول المستشفيات في إنجلترا قد يصل إلى 3000 شخص في اليوم دون مزيد من القيود.وقد أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن 437 حالة وفاة بسبب الفيروس أول أمس الجمعة.وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إنه يتوقع أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحدي "لم نشهده من قبل بهذا الشكل من قبل".وأدى اندفاع الركاب الذين سافروا إلى فرنسا يوم الجمعة للتغلب على الحظر الذي تفرضه البلاد على السياح في المملكة المتحدة إلى تأثير غير مباشر على حركة الشحن، مما أدى إلى طوابير طويلة من الشاحنات.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/10-آلاف-حالة-جديدة-بـأوميكرون-في-بريطانيا-والحصيلة-نحو-25-ألف-إصابة-و7-وفيات--1054311190.html

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بريطانيا, ألمانيا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون