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ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا
ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا
أصبحت ألمانيا أحدث دولة أوروبية تحظر معظم المسافرين من بريطانيا، في محاولة لإبطاء انتشار متغير أوميكرون. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:19+0000
2021-12-19T11:19+0000
بريطانيا
ألمانيا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب بي بي سي أعلن معهد روبرت-كوخ، وهو وكالة صحية فيدرالية، عن القواعد الجديدة للسفر، حيث تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها منطقة خطرة للفيروس، وهي أعلى مستوى لخطر كوفيد.كما تم إضافة الدنمارك وفرنسا والنرويج ولبنان إلى قائمة المخاطر العالية في ألمانيا وسيتم تقييد السفر من هذه البلدان أيضًا.تأتي هذه الخطوة بعد الإبلاغ عن 90418 حالة كورونا اليومية في جميع أنحاء بريطانيا أمس السبت ، بعد أيام من المستويات القياسية.وقد حذر المستشارون العلميون من أن دخول المستشفيات في إنجلترا قد يصل إلى 3000 شخص في اليوم دون مزيد من القيود.وقد أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن 437 حالة وفاة بسبب الفيروس أول أمس الجمعة.وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إنه يتوقع أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحدي "لم نشهده من قبل بهذا الشكل من قبل".وأدى اندفاع الركاب الذين سافروا إلى فرنسا يوم الجمعة للتغلب على الحظر الذي تفرضه البلاد على السياح في المملكة المتحدة إلى تأثير غير مباشر على حركة الشحن، مما أدى إلى طوابير طويلة من الشاحنات.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/10-آلاف-حالة-جديدة-بـأوميكرون-في-بريطانيا-والحصيلة-نحو-25-ألف-إصابة-و7-وفيات--1054311190.html
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بريطانيا, ألمانيا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا

11:19 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Axel Schmidtاحتجاجات ضد الاجراءات المشددة التي فرضة السلطات الألمانية بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) في برلين، ألمانيا 29 أغسطس 2020
احتجاجات ضد الاجراءات المشددة التي فرضة السلطات الألمانية بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) في برلين، ألمانيا 29 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Axel Schmidt
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أصبحت ألمانيا أحدث دولة أوروبية تحظر معظم المسافرين من بريطانيا، في محاولة لإبطاء انتشار متغير أوميكرون.
وحسب بي بي سي أعلن معهد روبرت-كوخ، وهو وكالة صحية فيدرالية، عن القواعد الجديدة للسفر، حيث تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها منطقة خطرة للفيروس، وهي أعلى مستوى لخطر كوفيد.
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات
أمس, 16:08 GMT
كما تم إضافة الدنمارك وفرنسا والنرويج ولبنان إلى قائمة المخاطر العالية في ألمانيا وسيتم تقييد السفر من هذه البلدان أيضًا.
تأتي هذه الخطوة بعد الإبلاغ عن 90418 حالة كورونا اليومية في جميع أنحاء بريطانيا أمس السبت ، بعد أيام من المستويات القياسية.

وقد أعلن عمدة لندن صادق خان "حادثة كبيرة" وهي حالة طوارئ قصوى، في العاصمة يوم السبت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الحالات.

وقد حذر المستشارون العلميون من أن دخول المستشفيات في إنجلترا قد يصل إلى 3000 شخص في اليوم دون مزيد من القيود.
على الرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة الجديدة في ألمانيا أقل مما هو عليه في المملكة المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن 50968 حالة جديدة يوم الجمعة، إلا أن عدد الوفيات بعد اختبار كوفيد الإيجابي آخذ في الارتفاع.
وقد أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن 437 حالة وفاة بسبب الفيروس أول أمس الجمعة.
وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إنه يتوقع أن يتسبب المتحور الجديد أوميكرون، في "موجة خامسة ضخمة" من الوباء، مؤكدا أن على ألمانيا الاستعداد لتحدي "لم نشهده من قبل بهذا الشكل من قبل".
كما تشعر فرنسا بالقلق من انتشار متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، ومنعت السلطات هناك السائحين البريطانيين من السفر بين البلدين أمس السبت.
وأدى اندفاع الركاب الذين سافروا إلى فرنسا يوم الجمعة للتغلب على الحظر الذي تفرضه البلاد على السياح في المملكة المتحدة إلى تأثير غير مباشر على حركة الشحن، مما أدى إلى طوابير طويلة من الشاحنات.
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