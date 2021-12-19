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https://arabic.sputniknews.com/20211219/ألمانيا-تفرض-حجرا-صحيا-على-الوافدين-من-بريطانيا-1054323245.html
ألمانيا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من بريطانيا
ألمانيا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من بريطانيا
قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، إن البلاد ستفرض حجرا صحيا على المسافرين من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، وستطلب اختبار... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T03:25+0000
2021-12-19T03:25+0000
2021-12-19T03:25+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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كان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس، وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.وبحسب رويترز قال الوزراء في بيان، سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد-19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة.وارتفعت الإصابات بشكل حاد في ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تتراجع ببطء في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت 50968 حالة يوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/علماء-بريطانيون-يؤكدون-إصابة-مئات-الآلاف-بمتحور-أوميكرون-في-المملكة-المتحدة-1054321559.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
ألمانيا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من بريطانيا
قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، إن البلاد ستفرض حجرا صحيا على المسافرين من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، وستطلب اختبار كوفيد-19 سلبيا لدخول البلاد.
كان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على
فرض قواعد أكثر صرامة
على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات.
وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس، وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.
وبحسب رويترز قال الوزراء في بيان،
انتشار أوميكرون في المملكة المتحدة واضح جدا.. علينا أن نحول دون الانتشار لأطول فترة ممكنة ونبطئه قدر الإمكان.
سجلت بريطانيا
عددا قياسيا من الإصابات اليومية
بكوفيد-19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة.
وارتفعت الإصابات بشكل حاد في ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تتراجع ببطء في ديسمبر/كانون الأول، إذ سجلت 50968 حالة يوم الجمعة.