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https://arabic.sputniknews.com/20211219/أمير-قطر-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-في-تشاد-1054346354.html
أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق محمد إدريس ديبي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:06+0000
2021-12-19T16:06+0000
2021-12-19T16:06+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من ديبي لاستعراض عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.وقبل يومين، تحدث سفير تشاد لدى قطر على صوصل إبراهيم، عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين حريصين على الارتقاء بتلك العلاقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي
أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق محمد إدريس ديبي.
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من ديبي
لاستعراض عدد من القضايا
الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقبل يومين، تحدث سفير
تشاد
لدى قطر على صوصل إبراهيم، عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين حريصين على الارتقاء بتلك العلاقات.