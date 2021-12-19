تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/أمير-قطر-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-في-تشاد-1054346354.html
أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق محمد إدريس ديبي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:06+0000
2021-12-19T16:06+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049964378_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_7fc78c2fbe5532a65aab253f409e1628.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من ديبي لاستعراض عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.وقبل يومين، تحدث سفير تشاد لدى قطر على صوصل إبراهيم، عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين حريصين على الارتقاء بتلك العلاقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049964378_76:0:924:636_1920x0_80_0_0_ec3582d62fab70271be60a560b3ec7ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي

أمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

16:06 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق محمد إدريس ديبي.
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من ديبي لاستعراض عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقبل يومين، تحدث سفير تشاد لدى قطر على صوصل إبراهيم، عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين حريصين على الارتقاء بتلك العلاقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTبعد أكثر من عقد...ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
16:09 GMT"التعاون الإسلامي" تعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان لمتابعة ملف الدعم الإنساني
16:08 GMTعقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
16:06 GMTأمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
16:05 GMTعبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
16:03 GMTالسودان ينتفض… مطالب جديدة للشارع بعد 3 سنوات على اندلاع الثورة
15:47 GMTاكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
15:45 GMTرجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
15:35 GMTالإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
15:29 GMT"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
15:23 GMTأوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%
15:10 GMTإيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
15:09 GMTإسرائيل... الكنيست يعتمد سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعد إصابة عدد من موظفيه بـ"أومبكرون"
15:08 GMTنادي قطر يكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي.. فيديو
15:00 GMTشقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم
14:53 GMTالخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
14:52 GMTالصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي