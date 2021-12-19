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https://arabic.sputniknews.com/20211219/أهداف-ليفربول-وتوتنهام-2-2-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054352099.html
أهداف ليفربول وتوتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
أهداف ليفربول وتوتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء ليفربول وتوتنهام بهدفين لكل منهما، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الإنجليزي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:56+0000
2021-12-19T18:56+0000
2021-12-19T18:56+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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افتتح هاري كين التسجيل لفريقه توتنهام في شباك ليفربول بالدقيقة 13، فيما سجل ديوجو جوتا هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 35.وفي الشوط الثاني، أحرز أندي روبرتسون هدف ليفربول الثاني في شباك توتنهام بالدقيقة 70، فيما سجل هيونج مين سون هدف التعادل لتوتنهام في شباك ليفربول بالدقيقة 74.وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 41 بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44، في حين رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 26 بالمركز السابع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
أهداف ليفربول وتوتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء ليفربول وتوتنهام بهدفين لكل منهما، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الإنجليزي.
افتتح هاري كين التسجيل لفريقه توتنهام في شباك ليفربول بالدقيقة 13، فيما سجل ديوجو جوتا هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، أحرز أندي روبرتسون هدف ليفربول الثاني في شباك توتنهام بالدقيقة 70، فيما سجل هيونج مين سون هدف التعادل لتوتنهام في شباك ليفربول بالدقيقة 74.
وبتلك النتيجة،
رفع ليفربول
رصيده إلى النقطة 41 بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44، في حين رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 26 بالمركز السابع.