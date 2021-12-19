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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إجلاء-120-عاملا-من-منجم-تعرض-لحريق-بمنطقة-كوزباس-الروسية--1054348081.html
إجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
إجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إجلاء 120 عاملا من منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية بعد اندلاع حريق فيه. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:43+0000
2021-12-19T16:43+0000
2021-12-19T16:43+0000
روسيا
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وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "في الساعة 18:30 (بتوقيت موسكو) تم إخراج 120 شخصا، عمليات الإجلاء مستمرة بواسطة 4 وحدات من فرق الإنقاذ في كيميروفو".من جانبها قالت الشركة المشغلة للمنجم لـ"سبوتنيك"، إنه "لا توجد إصابات ناجمة عن الحريق الذي اندلع في المنجم".و أفادت هيئات الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقًا اندلع في منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية، مشيرة إلى أن "هناك 128 عاملا داخل المنجم ويجرى حاليا إخراجهم من هناك".يذكر أنه في حادث مشابه، في صباح يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، امتلأ منجم "ليستفيجنايا" في بيلوفو، في مقاطعة كيميروفو بالدخان، وذلك في حين كان هناك 285 شخصا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.وأسفر الحادث عن مصرع 51 شخصًا - 46 عاملاً من عمال المنجم وخمسة من رجال الإنقاذ - فيما قال مكتب المدعي العام الروسي إن الحادث وقع بسبب انفجار غاز الميثان.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بوتين-يحدد-سبب-حادث-منجم-ليستفيجنوي-في-سيبيريا-1053484515.html
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روسيا
إجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إجلاء 120 عاملا من منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية بعد اندلاع حريق فيه.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "في الساعة 18:30 (بتوقيت موسكو) تم إخراج 120 شخصا، عمليات الإجلاء مستمرة بواسطة 4 وحدات من فرق الإنقاذ في كيميروفو". من جانبها قالت الشركة المشغلة للمنجم لـ"سبوتنيك"، إنه "لا توجد إصابات ناجمة عن الحريق الذي اندلع في المنجم". و أفادت هيئات الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن حريقًا اندلع في منجم "روبان" بمنطقة كوزباس الروسية، مشيرة إلى أن "هناك 128 عاملا داخل المنجم ويجرى حاليا إخراجهم من هناك".
يذكر أنه في حادث مشابه، في صباح يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
امتلأ منجم "ليستفيجنايا" في بيلوفو
، في مقاطعة كيميروفو بالدخان، وذلك في حين كان هناك 285 شخصا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.
وأسفر الحادث عن مصرع 51 شخصًا - 46 عاملاً من عمال المنجم وخمسة من رجال الإنقاذ - فيما قال مكتب المدعي العام الروسي إن الحادث وقع بسبب انفجار غاز الميثان.