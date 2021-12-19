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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إصابة-فلسطيني-بجروح-خطيرة-على-يد-مستوطنين-بالضفة-1054350262.html
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة على يد مستوطنين بالضفة
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة على يد مستوطنين بالضفة
قالت قناة إسرائيلية إن فلسطينيا أصيب بجروح بالغة في رأسه نتيجة لرشقه بالحجارة على يد مستوطنين قرب بؤرة "حوميش" الاستيطانية التي شهدت قبل أيام مقتل مستوطن... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:55+0000
2021-12-19T17:55+0000
2021-12-19T17:55+0000
الضفة الغربية
مستوطنون
إسرائيل
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وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أصيب سائق شاحنة فلسطيني بجروح في رأسه، على يد مستوطنين تم على إثرها نقله في حالة خطيرة بسيارة إسعاف فلسطينية إلى مستشفى بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.وفي حادث منفصل وقع في المنطقة ذاتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن ثلاثة مواطنين، أصيبوا مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين قرب قرية برقة شمال غرب نابلس.ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن "مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة "حوميش" المخلاة، تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 6 فلسطينيين، قال إنهم ضالعون في حادث إطلاق نار وقع قرب "حوميش" يوم الخميس الماضي، وأدى إلى مقتل مستوطن وإصابة إثنين بجروح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الضفة الغربية, مستوطنون, إسرائيل
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة على يد مستوطنين بالضفة
قالت قناة إسرائيلية إن فلسطينيا أصيب بجروح بالغة في رأسه نتيجة لرشقه بالحجارة على يد مستوطنين قرب بؤرة "حوميش" الاستيطانية التي شهدت قبل أيام مقتل مستوطن وإصابة آخرين برصاص مسلحين فلسطينيين.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أصيب سائق شاحنة فلسطيني بجروح في رأسه، على يد مستوطنين تم على إثرها نقله في حالة خطيرة بسيارة إسعاف فلسطينية إلى مستشفى بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وفي حادث منفصل وقع في المنطقة ذاتها، أفادت
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
(وفا)، بأن ثلاثة مواطنين، أصيبوا مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين قرب قرية برقة شمال غرب نابلس.
ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن "مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة "حوميش" المخلاة، تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن
الجيش الإسرائيلي
اعتقال 6 فلسطينيين، قال إنهم ضالعون في حادث إطلاق نار وقع قرب "حوميش" يوم الخميس الماضي، وأدى إلى مقتل مستوطن وإصابة إثنين بجروح.