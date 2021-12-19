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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-إسرائيل-تسعى-لبناء-منظومة-عسكرية-لمواجهة-إيران-في-الخليج-1054325844.html
إعلام: إسرائيل تسعى لبناء منظومة عسكرية لمواجهة إيران في الخليج
إعلام: إسرائيل تسعى لبناء منظومة عسكرية لمواجهة إيران في الخليج
كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس السبت، عن سعي بلادها إلى تدشين منظومة دفاعية في المنطقة، بمشاركة بعض دول الخليج. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:23+0000
2021-12-19T07:23+0000
الخليج
نفتالي بينيت
إسرائيل
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.وادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي يدرك أن جولات التهديد يمكنها تحويل بلاده إلى لاعب رئيسي في المنطقة، خاصة مع بحث إسرائيل عن نظام إقليمي جديد تكون فيه الإمارات وبعض دول الخليج شركاء.وأشارت الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت قد تطرق إلى هذا الأمر قبل عدة أشهر، حينما لفت إلى أهمية البحث عن منظومات دفاعية إقليمية أو ضرورة الحديث عنها، مستقبلا، في وقت حثت الصحيفة الإدارة الأمريكية على ضرورة الانخراط في هذ النظام الإقليمي الجديد، بمشاركة إسرائيل وبعض دول الخليج.ويذكر أن نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، الأحد الماضي، بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات،
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إيران-عن-زيارة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-إلى-الإمارات-مخلة-بالأمن-1053905967.html
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الخليج, نفتالي بينيت, إسرائيل, إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إعلام: إسرائيل تسعى لبناء منظومة عسكرية لمواجهة إيران في الخليج

07:23 GMT 19.12.2021
© Photo / Public Domain"القبة الحديدية" الإسرائيليةِ
القبة الحديدية الإسرائيليةِ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Public Domain
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس السبت، عن سعي بلادها إلى تدشين منظومة دفاعية في المنطقة، بمشاركة بعض دول الخليج.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
إيران عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات: مخلة بالأمن
13 ديسمبر, 19:51 GMT
وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.
وادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي يدرك أن جولات التهديد يمكنها تحويل بلاده إلى لاعب رئيسي في المنطقة، خاصة مع بحث إسرائيل عن نظام إقليمي جديد تكون فيه الإمارات وبعض دول الخليج شركاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت قد تطرق إلى هذا الأمر قبل عدة أشهر، حينما لفت إلى أهمية البحث عن منظومات دفاعية إقليمية أو ضرورة الحديث عنها، مستقبلا، في وقت حثت الصحيفة الإدارة الأمريكية على ضرورة الانخراط في هذ النظام الإقليمي الجديد، بمشاركة إسرائيل وبعض دول الخليج.
ويذكر أن نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، الأحد الماضي، بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات،
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