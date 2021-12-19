تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الجيش-الإثيوبي-يستعيد-مجددا-السيطرة-على-بلدة-لاليبيلا-1054352459.html
إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا
إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا
قالت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، إن الجيش االإثيوبي سيطر على بلدة لاليبيدا، مساء اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T19:00+0000
2021-12-19T19:00+0000
2021-12-19T19:00+0000
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_f9a3f59a47d8ee1b71d6c2f8145c360b.jpg
وحسب وكالة رويترز فقد عرض الإعلام المحلي صورا لنائب رئيس الوزراء وهو يتفقد الموقع المشهور بكنائسه الصخرية.وأكدت الوكالة أن سيطرة القوات الحكومية على المكان، لم يتضح متى تمت بالضبط، حيث تبادلت القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي المتمردة السيطرة على المكان.ولمنطقة لاليبيدا أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.وبالأمس نقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/إثيوبيا-لا-مزيد-من-التدخل-في-شؤوننا-الداخلية-بحجة-حقوق-الإنسان-1054281190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:2024_1920x0_80_0_0_94cfca8129ca4d9c2b892352b902a357.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا
إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا
قالت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، إن الجيش االإثيوبي سيطر على بلدة لاليبيدا، مساء اليوم الأحد.
وحسب وكالة رويترز فقد عرض الإعلام المحلي صورا لنائب رئيس الوزراء وهو يتفقد الموقع المشهور بكنائسه الصخرية.
وأكدت الوكالة أن سيطرة القوات الحكومية على المكان، لم يتضح متى تمت بالضبط، حيث تبادلت القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي المتمردة السيطرة على المكان.
ولمنطقة لاليبيدا أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.
وبالأمس نقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال
حملة الوحدة الوطنية
بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".