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إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا
إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا
قالت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، إن الجيش االإثيوبي سيطر على بلدة لاليبيدا، مساء اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T19:00+0000
2021-12-19T19:00+0000
أخبار إثيوبيا
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وحسب وكالة رويترز فقد عرض الإعلام المحلي صورا لنائب رئيس الوزراء وهو يتفقد الموقع المشهور بكنائسه الصخرية.وأكدت الوكالة أن سيطرة القوات الحكومية على المكان، لم يتضح متى تمت بالضبط، حيث تبادلت القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي المتمردة السيطرة على المكان.ولمنطقة لاليبيدا أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.وبالأمس نقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/إثيوبيا-لا-مزيد-من-التدخل-في-شؤوننا-الداخلية-بحجة-حقوق-الإنسان-1054281190.html
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أخبار إثيوبيا

إعلام: الجيش الإثيوبي يستعيد مجددا السيطرة على بلدة لاليبيلا

19:00 GMT 19.12.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
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قالت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، إن الجيش االإثيوبي سيطر على بلدة لاليبيدا، مساء اليوم الأحد.
وحسب وكالة رويترز فقد عرض الإعلام المحلي صورا لنائب رئيس الوزراء وهو يتفقد الموقع المشهور بكنائسه الصخرية.
وأكدت الوكالة أن سيطرة القوات الحكومية على المكان، لم يتضح متى تمت بالضبط، حيث تبادلت القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي المتمردة السيطرة على المكان.
وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال كلمته للجمعية الـ76 للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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ولمنطقة لاليبيدا أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.
وبالأمس نقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".
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