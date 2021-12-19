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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إعلام-الجيش-التونسي-يتدخل-لحماية-المنشآت-بالقصرين-إثر-اشتباكات--1054325706.html
إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات
إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش التونسي وصلت حي النور بمدينة القصرين، لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:19+0000
2021-12-19T07:19+0000
2021-12-19T07:19+0000
أخبار تونس اليوم
احتجاج
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وقال موقع "موازييك إف إم" إن قوة عسكرية دخلت الحي مساء السبت بعد تجدد الاشتباكات لليلة الثانية على التوالي.وأوضح الموقع أن مهمة القوة العسكرية تتمثل في حماية المنشآت في المنطقة، بين محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل وقوات الأمن.وتجددت مساء السبت المواجهات بحي النور لليلة الثانية على التوالي حيث أضرم مجموعة من الشباب النار في العجلات المطاطية وبرشق قوات الأمن التي تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047832421_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_09c69a148472fb154e909c06fcb86440.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, احتجاج
إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش التونسي وصلت حي النور بمدينة القصرين، لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب.
وقال
موقع "موازييك إف إم"
إن قوة عسكرية دخلت الحي مساء السبت بعد تجدد الاشتباكات لليلة الثانية على التوالي.
وأوضح الموقع أن مهمة القوة العسكرية تتمثل في حماية المنشآت في المنطقة، بين محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل وقوات الأمن.
وتجددت مساء السبت المواجهات بحي النور لليلة الثانية على التوالي حيث
أضرم مجموعة من الشباب النار
في العجلات المطاطية وبرشق قوات الأمن التي تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع.