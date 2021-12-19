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إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات
إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش التونسي وصلت حي النور بمدينة القصرين، لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:19+0000
2021-12-19T07:19+0000
أخبار تونس اليوم
احتجاج
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وقال موقع "موازييك إف إم" إن قوة عسكرية دخلت الحي مساء السبت بعد تجدد الاشتباكات لليلة الثانية على التوالي.وأوضح الموقع أن مهمة القوة العسكرية تتمثل في حماية المنشآت في المنطقة، بين محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل وقوات الأمن.وتجددت مساء السبت المواجهات بحي النور لليلة الثانية على التوالي حيث أضرم مجموعة من الشباب النار في العجلات المطاطية وبرشق قوات الأمن التي تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
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أخبار تونس اليوم, احتجاج

إعلام: الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت بالقصرين إثر اشتباكات

07:19 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Mariam kdiraاشتباكات في محافظة القصرين تونس
اشتباكات في محافظة القصرين تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Mariam kdira
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدات من الجيش التونسي وصلت حي النور بمدينة القصرين، لحماية المنشآت إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب.
وقال موقع "موازييك إف إم" إن قوة عسكرية دخلت الحي مساء السبت بعد تجدد الاشتباكات لليلة الثانية على التوالي.
وأوضح الموقع أن مهمة القوة العسكرية تتمثل في حماية المنشآت في المنطقة، بين محتجين يطالبون بتوفير فرص عمل وقوات الأمن.
وتجددت مساء السبت المواجهات بحي النور لليلة الثانية على التوالي حيث أضرم مجموعة من الشباب النار في العجلات المطاطية وبرشق قوات الأمن التي تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
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